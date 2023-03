Lavoro: Regione, in Fvg educazione collettiva per rioccupare disabili

Udine, 8 mar - Il Friuli Venezia Giulia ha cercato di dare risposte ai lavoratori disabili investendo su educazione collettiva e civiltà e rafforzando la rete dei soggetti che in questa regione si occupano con competenza e continuità di formazione e supporto alle persone con disabilità.



Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale al Lavoro, formazione e istruzione intervenuta alla Comunità Piergiorgio di Udine, dove è stato presentato il caso di un lavoratore che ha perso la vista da adulto, nel pieno della sua carriera lavorativa, e che, grazie ad un percorso di riqualificazione, è stato ricollocato all'interno della stessa azienda.



Un esempio di successo che non deve rimanere isolato ma a cui la Regione guarda come a un modello da cui trarre protocolli di inserimento lavorativo continuativi. Uno dei primi passi è stato includere nella rete della formazione ai disabili anche l'istituto Rittmeyer per i ciechi di Trieste; è inoltre stata prevista la possibilità di attingere anche al Fondo sociale europeo per ottenere risorse specifiche per progettazioni che riguardano la disabilità e l'inclusione lavorativa. A ciò si aggiungono il Masterplan per il collocamento mirato, il rifinanziamento dei Lavori di pubblica utilità e il sostegno alle aziende per promuovere l'inserimento dei disabili negli organici.



In questo quadro si inserisce anche un approccio positivo all'evoluzione tecnologica ed in particolare al ricorso all'Intelligenza artificiale che non va percepita come la minaccia di sostituzione della macchina all'uomo, ma come un'opportunità di migliorare le condizioni di lavoro di tutti, specie delle persone con disabilità.



Il caso presentato oggi è frutto di una stretta collaborazione tra l'Ufficio H della Comunità Piergiorgio (l'unico centro regionale dedicato agli ausili operativo dal 1984), l'A.N.Fa.Mi.V. (Associazione Nazionale delle Famiglie delle persone con Minorazioni Visive), che con i propri operatori ha accompagnato il lavoratore nell'adattamento alla nuova situazione, e il datore di lavoro, un supermercato della grande distribuzione. La disponibilità aziendale ad avviare un percorso di valorizzazione delle competenze ha portato alla ricollocazione del dipendente da responsabile di negozio a specialista di marketing, con il forte ricorso alle tecnologie informatiche. ARC/SSA/gg