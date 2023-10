Lavoro: Rosolen, 100 profili ricercati con Recruiting Day a Trieste

Trieste, 23 ott - "Le undici imprese protagoniste del nuovo Recruiting Day sono tutte realtà legate saldamente al territorio di Trieste e che fondano il loro business sullo sviluppo internazionale. Si tratta di una grande opportunità per chi in quest'area è alla ricerca di nuova occupazione. I profili ricercati - molto puntuali - sono particolarmente diversificati e riguardano la produzione, il settore tecnico, l'area amministrativa e il comparto vendite". Lo ha affermato oggi l'assessore al Lavoro e Formazione Alessia Rosolen nel corso della presentazione del Recruiting Day in programma martedì 21 novembre a Trieste nella Sala Colonne del Palazzo della Regione (piazza Unità d'Italia). Un evento realizzato in collaborazione con il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (Coselag) e con l'agenzia Lavoro Fvg. "Queste realtà hanno dimostrato inoltre una grande apertura nei confronti di percorsi di formazione volti all'inserimento di persone che hanno necessità di acquisire nuove competenze. Da tempo - ha sottolineato Rosolen - questa Amministrazione, insieme alla Direzione Lavoro, i centri per l'impiego e i servizi per il lavoro della Regione, ha deciso di avere un ruolo proattivo in questa partita coinvolgendo in modo sempre più diretto le imprese dell'intero Friuli Venezia Giulia". A tal riguardo sono circa cento i profili ricercati dalle undici aziende del territorio giuliano protagoniste del Recruiting Day del 21 novembre: Cellcord, Cpi-Eng, Diaco Biofarmaceutici, Liquorificio Italia, Omnia Components, Pacorini Group, Samer&Co. Shipping, Telit Communications, Zanutta, ZC Transport, Zinelli e Perizzi Arredamento. Per conoscere nel dettaglio le diverse figure richieste basta consultare la pagina ibit.ly/J5VTd Nel corso dell'evento odierno è stato ricordato che per aderire all'iniziativa è necessario inviare il proprio curriculum entro domenica 12 novembre. È prevista comunque una preselezione che servirà per valutare che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti dalle imprese. "Continuiamo a operare in questo ambito con due obiettivi principali - ha aggiunto Rosolen -. Stiamo puntando infatti sull'inserimento dei giovani e sulla progettazione - anche grazie al dialogo costante con le aziende del Friuli Venezia Giulia - di percorsi di formazione rispondenti alle reali esigenze del mondo del lavoro". "L'accelerazione dei processi e l'impatto delle nuove tecnologie, inoltre, hanno reso sempre più evidente la necessità di avere personale in grado di aggiornare il proprio bagaglio di competenze. La Regione - ha concluso l'assessore - vuole essere protagonista anche nella sfida della formazione permanente". ARC/TOF/ma