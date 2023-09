Lavoro: Rosolen, 70 nuovi posti in dieci aziende dello spilimberghese

L'assessore alla presentazione del Recruiting Day previsto per il prossimo 5 ottobre Pordenone, 11 set - "La Regione continua a investire nel miglioramento continuo di un sistema che favorisce l'incrocio della domanda e dell'offerta del lavoro. E lo fa attraverso la collaborazione con i territori, le istituzioni locali e con le Agenzie per il lavoro, in questo caso Adecco, con cui si è costituita una rete che dà risposte efficienti ed efficaci a un modo del lavoro che sta velocemente cambiando. La scelta dell'Amministrazione regionale di non avere appaltato le politiche per il lavoro ha portato al potenziamento dei Servizi regionali per le imprese e dei Centri per l'impiego che, operando in sinergia con il privato, consentono di dare risposte migliori e più veloci alle imprese". Lo ha detto questa mattina l'assessore al Lavoro e formazione Alessia Rosolen nel corso della presentazione, a Pordenone, del Recruiting Day - organizzato della Regione con l'Agenzia Adecco, partner istituzionali il Comune di Spilimbergo e il Consorzio industriale del Ponte Rosso - per l'area dello spilimberghese. Dieci aziende che mettono a disposizione settanta posti di lavoro. I profili ricercati dalle aziende sono molti e diversificati: vanno dall'area produttiva (operatori di macchina a controllo numerico, manutentori e elettricisti industriali) alla logistica, dall'area amministrativa a quella tecnica e commerciale. "Imprese che - ha aggiunto l'assessore - faticano a trovare le figure di cui hanno bisogno e che guardano a iniziative come i Rectruiting, organizzati in sinergia tra il pubblico e il privato, come a importanti opportunità di collaborazione e di sviluppo. Una delle questioni con cui il mondo del lavoro si sta confrontando - ha sottolineato Rosolen - è senz'altro quella legata al calo demografico. Siamo la prima Regione in Italia ad avere approvato la "Legge sui talenti" per trattenere le giovani competenze sul territorio e per cercare di fare ritornare i giovani tra i 25 e 34 anni che, per diversi motivi, hanno scelto altri territori o l'estero. Stiamo lavorando per cercare di migliorare ulteriormente la norma in modo da essere attrattivi rispetto ad altri territori". Le aziende che parteciperanno al Recruiting Day previsto per il prossimo 5 ottobre alla Casa dello Studente di Spilimbergo sono: Breda Tecnologie commerciali, Lamitex, Mq Italia e Robor di Spilimbergo, Olm Due e Tecnomek (Gruppo Bondioli&Pavesi) di Lestans di Sequals e Hpf Titanium application di Forgaria del Friuli. Sono aziende che spaziano nei settori della produzione di pannelli e laminati per gli interni e della meccanica di precisione rivolta ai comparti dell'automotive, del medicale e dell'energia. I candidati già da oggi possono trovare tutte le informazioni riguardanti il Recruiting Day nel sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia. Per partecipare ai colloqui con le imprese e alla selezione del prossimo 5 ottobre è necessario inviare il curriculum entro il 25 settembre 2023 attraverso il Qr Code o il link https://bit.ly/RAFVG2023_RD_Spilimbergo specificando per quali aziende e quali profili ci si candida. "Su fronte del lavoro - ha evidenziato ancora l'assessore - è necessario e urgente confrontarsi, a livello nazionale, su alcuni temi non rinviabili. Il primo è quello del "mismatching" che molto spesso è dato dalla mancanza della stabilità nei rapporti di lavoro. L'altro tema da affrontare è quello della bassa retribuzione salariale, le cui conseguenze non riguardano solo la prospettiva del sistema previdenziale ma proprio la qualità della vita delle persone che lavorano e vivono nel nostro territorio. Va poi affrontato il tema dei servizi e del welfare: in questo quadro, proprio con i territori, è necessario aprire un ragionamento anche sulla disponibilità di alloggi da poter mettere a disposizione di lavoratori che possono così essere maggiormente attratti rispondendo alle molte esigenze di personale delle aziende del Friuli Venezia Giulia". ARC/LIS/al