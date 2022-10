Lavoro: Rosolen, 96% candidati Costa Crociere ha avuto una proposta

A Barcolana Job presentata offerta assunzione di 69 persone. Domande fino a 16/10



Trieste, 5 ottobre 2022 - "Oltre il 96 per cento di coloro i quali hanno partecipato ai colloqui promossi dalla compagnia croceristica, in collaborazione con la Regione, hanno ricevuto una proposta di imbarco. Questo è un segno tangibile del lavoro che stiamo svolgendo con l'obiettivo di accrescere l'occupazione in un settore che, con il passare del tempo, sta diventando sempre più importante nell'ambito dell'economia del Friuli Venezia Giulia".



Lo ha annunciato l'assessore regione al Lavoro Alessia Rosolen a margine di "Barcolana job", la rassegna di eventi curata dall'Amministrazione regionale durante la manifestazione velica triestina per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e in particolare alle professioni legate al mare.



In particolare dall'incontro è merso che sono 69 le nuove figure professionali ricercate in Friuli Venezia Giulia da Costa Crociere per lavorare a bordo delle sue navi. La Compagnia italiana seleziona addetti alla reception/accoglienza, tecnici suono, luci e video, fotografi e consulenti di viaggio, da inserire a bordo dopo un periodo di formazione specialistica. Nuove opportunità, dunque, per i cittadini interessati a lavorare nel settore del turismo: le offerte sono rivolte a giovani e adulti residenti in Friuli Venezia Giulia, in possesso di determinati requisiti, e prevedono un periodo di formazione gratuita finalizzato all'assunzione con contratti a tempo determinato CCNL marittimi di 4/6 mesi, prorogabili.



I profili saranno selezionati con il supporto del Centro per l'Impiego (CPI) di Trieste. Il percorso di selezione prevede alcune giornate di recruiting, in cui gli aspiranti lavoratori saranno sottoposti a test, colloqui conoscitivi e prove pratiche con responsabili della Compagnia e preselettori del Centro per l'impiego. I candidati risultati idonei potranno accedere a quattro nuovi corsi gratuiti organizzati dalla Regione in collaborazione con Enaip FVG, di durata compresa tra 390 e 476 ore, per acquisire le competenze specifiche richieste dai diversi ruoli e i brevetti necessari alla navigazione.



Al termine della fase formativa, la Compagnia provvederà ad offrire un primo contratto di impiego ai candidati ritenuti idonei. Per proporsi c'è tempo fino al 16 ottobre, tramite il portale regionale offertelavoro.regione.fvg.it (filtrare la ricerca per azienda: Costa Crociere) oppure tramite l'APP mobile LavoroFVG.



Tra i requisiti richiesti ci sono, per tutti i candidati, un titolo di studio pari almeno al diploma di scuola secondaria di II grado e la conoscenza della lingua inglese a un livello almeno pari a B1; per i responsabili accoglienza/ospitalità le conoscenze linguistiche dovranno essere più elevate e riguardare anche lingue diverse dall'inglese. Per candidarsi è necessario essere disoccupati residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia. I posti a disposizione sono 18 per ciascun profilo di addetti alla reception/accoglienza, tecnici dell'intrattenimento (luci, suono e video), fotografi, e 15 per il profilo di consulente di viaggio a bordo.



"L'iniziativa co-progettata da Regione Fvg e Costa Crociere - ha spiegato l'assessore Rosolen - consolida una collaborazione già attiva da anni che ha portato, tra il 2017 e il 2022, alla formazione di 236 persone nei vari percorsi svolti per animatori, receptionist, fotografi, addetti alle escursioni e cuochi. Il 96% di queste ha ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia. Ad agosto 2022 sono stati avviati 3 ulteriori percorsi per i profili di addetti all'ospitalità, tecnici dell'intrattenimento e fotografi che sono in fase di conclusione".



Per Antonella Varbaro, Fleet Hotel & HR Director di Costa Crociere, con questa edizione di Barcolana Job la compagnia propone nuove opportunità di lavoro a bordo delle navi, attraverso quattro nuovi corsi di formazione gratuita finalizzati all'assunzione. Si tratta di un'ulteriore tappa nella collaborazione tra Costa Crociere e Regione Friuli Venezia Giulia, che ha dato risultati straordinari negli ultimi anni. In particolare, per Costa Crociere i corsi rappresentano la porta di ingresso ideale per chi vuole iniziare a lavorare a bordo perché offrono una formazione di alto livello, creata su misura sulle esigenze specifiche delle navi.



Per informazioni su candidature e per maggiori dettagli sui requisiti è possibile contattare il Centro per l'impiego di Trieste scrivendo a ido.trieste@regione.fvg.it o telefonando allo 0403772877. ARC/AL