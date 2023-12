Lavoro: Rosolen, anche consulte studentesche al tavolo sulla sicurezza

Oggi si è riunito il Comitato di pilotaggio del Protocollo di collaborazione in materia di cultura della sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro



Trieste, 20 dic - "Nella Carta di Lorenzo, che abbiamo sottoscritto lo scorso anno con parti sindacali, datoriali ed enti di formazione, in memoria del giovane Parelli, ci siamo assunti una serie di impegni per salvaguardare la sicurezza sui luoghi di lavoro, nello specifico nei contesti scolastici e formativi, dei nostri giovani. Ritengo particolarmente significativo il coinvolgimento di questi ultimi all'interno del Comitato di pilotaggio - attraverso i rappresentanti delle consulte studentesche - e di quelli, non usuali, del sistema di Istruzione e formazione professionale (Iefp): considero la loro presenza non formale ma sostanziale per procedere lungo il percorso che abbiamo intrapreso in forma sempre più trasversale, grazie all'apporto dei contributi di tutti i soggetti seduti a questo tavolo". Lo ha sottolineato l'assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen, che questa mattina ha coordinato il Comitato di pilotaggio del Protocollo di collaborazione in materia di cultura della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro, il secondo convocato nel corso del 2023, al quale seguirà una prossima nuova convocazione nel mese di gennaio 2024.



Durante la riunione sono state illustrate le attività svolte fino a oggi ed è stato fatto nuovamente il punto sugli impegni che il tavolo si è assunto. "Dopo la sottoscrizione e la diffusione della Carta di Lorenzo, abbiamo siglato un accordo con Inail e con le due Confindustrie per la realizzazione di attività formative e informative in materia di sicurezza nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado" ha dettagliato Rosolen ricordando anche il progetto 'Attivascuola' che vale 3 milioni di euro e che prevede al suo interno una serie di moduli di formazione in materia di sicurezza rivolti a studenti e docenti. "Ci siamo mossi inoltre su altre due iniziative, finanziate con risorse del Fondo sociale europeo, entrambe dirette alla realizzazione di attività di formazione dei tutor aziendali e scolastici e di altre figure delegate alla sicurezza. Ricordo, poi, che insieme all'Ufficio scolastico regionale, abbiamo inviato una nota congiunta a tutti gli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia per una condivisione e sottoscrizione dei principi contenuti all'interno della Carta di Lorenzo" ha aggiunto Rosolen.



"Grazie alla famiglia di Lorenzo, la Carta che porta il suo nome ha avuto un riscontro molto importante anche a livello nazionale - ha detto Rosolen -; presentata durante il concerto del Primo Maggio come buon esempio di assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti istituzionali e di partecipazione all'interno del tema della sicurezza sul lavoro, la Carta è stata approvata in maniera unanime da tutte le Regioni italiane in occasione della seduta congiunta delle Commissioni X e XI della Conferenza delle Regioni". ARC/PT/ma