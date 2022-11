Lavoro:Rosolen, apporto tributaristi rilevante per interventi famiglia

L'assessore ha partecipato al convegno dell'Associazione nazionale tributaristi Trieste, 11 nov - "La Regione continuerà a collaborare con l'Associazione nazionale tributaristi (Lapet) per individuare soluzioni alle problematiche connesse a due temi di grande rilevanza per il Friuli Venezia Giulia e l'intero Paese, ovvero il sostegno alle famiglie e lo sviluppo di un modello di impresa orientato a generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente, come le società benefit". Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Lavoro, formazione, ricerca e famiglia Alessia Rosolen all'apertura del convegno regionale "Autodichiarazione, Aiuti di stato e redditi" organizzato dalla Lapet a Trieste. L'assessore ha evidenziato a che "il dialogo con i professionisti in campo tributario è molto utile per la definizione degli interventi regionali e nazionali per i nuclei familiari in relazione ai tributi e al carico fiscale e di conseguenza agire sul calo demografico. Un argomento che si compenetra con quelli dell'inserimento nel mondo del lavoro e dell'apprendistato: il mancato sostegno alla famiglia in Italia ha portato al calo demografico che sta vivendo il Friuli Venezia Giulia e al mancato ingresso nel mondo del lavoro di 30mila persone. Questi temi, assieme all'assenza per troppi anni di incentivi per l'innovazione tecnologica e il taglio del cuneo fiscale, tracciano il quadro dei settori dove è necessario intervenire con urgenza". Rosolen ha quindi evidenziato che "l'apporto dei professionisti aderenti alla Lapet è, inoltre, rilevante per la crescita di attività imprenditoriali che prestano massima attenzione al positivo sviluppo della società e del territorio dove operano, sull'esempio di quanto attuato nel nostro Paese da Olivetti e Mattei. Le società benefit rappresentano, infatti, un modello che interpreta bene i mutamenti subiti dal mondo del lavoro e suscita notevole interesse, soprattutto tra i giovani". ARC/MA/al