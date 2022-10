Lavoro: Rosolen, ascoltiamo i giovani per costruire il futuro

L'assessore regionale è intervenuta al Future Job Fest



Udine, 15 ott - "I giovani e il lavoro. Un binomio legato all'innovazione, all'importanza degli investimenti pubblici sull'istruzione e alla capacità delle istituzioni di accompagnare questa fase storica di grandi cambiamenti tecnologici con una formazione adeguata a cogliere le opportunità del futuro. Queste, per quanto di propria competenza, sono le linee d'indirizzo sulle quali sta operando la Regione".



Lo ha detto oggi a Udine l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen nel corso del focus titolato 'Il lavoro che cambia. Nuove competenze, nuove professioni e opportunità' nell'ambito del Future Job Fest organizzato da ManpowerGroup in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.



In relazione all'evento, l'assessore ha sottolineato come sia di estrema attualità l'esigenza di portare il tema del lavoro a contatto con la gente attraverso "una manifestazione attenta all'evolversi di una realtà occupazionale oggi fortemente dinamica e competitiva". In questo contesto è evidente la domanda del mondo produttivo di giovani dotati di specifiche e nuove competenze. In particolare nel settore del digitale, dal quale emerge una ricerca sempre più costante di nuovi profili di alta specializzazione.



Da qui, come ha spiegato Rosolen, l'importanza dell'opera condotta dalla Regione in merito al potenziamento dei Centri per l'impiego "che non svolgono il loro lavoro esclusivamente negli uffici seguendo una logica strettamente burocratica ma hanno allargato il proprio raggio di azione uscendo dal palazzo e scendendo sul territorio, con l'obiettivo di far incrociare la domanda di lavoro con l'offerta, al fine di armonizzare i piani formativi alle reali esigenze delle imprese".



"I giovani di oggi - ha concluso l'esponente della Giunta regionale - saranno chiamati un domani a svolgere dei lavori che ancora non esistono, per questo è importante ascoltarli e dotare loro di strumenti idonei a sviluppare il talento facendo crescere le competenze". ARC/GG/ma