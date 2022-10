Lavoro: Rosolen, assunzioni giovani crescono a doppia cifra in Fvg

Presentato oggi il primo Recruiting Day Young con 4 aziende



Udine, 4 ott - "In Friuli Venezia Giulia nel confronto tra il 2019 e il 2022 si registra una crescita a doppia cifra delle assunzioni di giovani sotto i 35 anni. Questo nonostante la fascia demografica degli under 34 sia diminuita di 30mila unità in dieci anni, a dimostrazione di una tendenza all'inserimento nel lavoro piuttosto elevata. Ritengo quindi che nel dibattito complessivo vi sia una generalizzata denigrazione del rapporto giovani-lavoro, che si discosta dai dati reali e non tiene conto che i giovani non si tirano indietro".



È quanto ha affermato oggi l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, nel suo intervento durante la presentazione del primo Recruiting Day Young organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Udine. "Nel dettaglio - ha riferito Rosolen - abbiamo registrato un aumento del 19,1% delle assunzioni nella fascia d'età 15 - 24 anni ed un incremento del 13,6% delle assunzioni di giovani adulti di età compresa tra 25 e 34 anni". Secondo l'assessore "la Politica nazionale dovrebbe affrontare il tema dei livelli salariali e quello delicato che tocca la legislazione sui tirocini, elementi fondamentali per accrescere l'attrattività del mercato del lavoro giovanile. Un altro fattore importante riguarda le aziende e la possibilità che queste offrono di modulare gli orari di lavoro; quelle che oggi si presentano per il Recruiting Day lo fanno non solo come scelta etica interna, ma come indirizzo di responsabilità sociale".



La giornata di reclutamento di personale sotto i 35 anni si svolgerà presso l'Informagiovani di viale Ungheria a Udine il prossimo giovedì 27 ottobre, con la collaborazione dei centri per l'impiego regionali.



"Il ruolo che i servizi per l'impiego stanno acquisendo nel tempo - ha sottolineato l'assessore -, dimostra un nuovo attivismo di questi che sono punti di riferimento del mercato del lavoro. Attraverso i Cpi stiamo cogliendo la dinamicità del mondo lavorativo e stiamo interpretando la nostra scelta di porre il lavoro prima di tutto".



L'iniziativa offre l'opportunità a giovani candidati di svolgere dei colloqui di reclutamento con quattro importanti aziende particolarmente attente ad assumere un organico di donne e uomini con meno di 35 anni. Si tratta di Decathlon, Leroy Merlin, McDonald's e Media World, tutte presenti sul territorio udinese con alcuni dei loro principali punti vendita.



La formula del Recruiting Day Young, sperimentata per la prima volta, prevede che ogni candidato abbia a disposizione venti minuti per incontrare tutte e quattro le aziende con un colloquio di cinque minuti ciascuno. Una sorta di allenamento ad essere efficaci nel presentarsi, facendo leva sui propri punti di forza, competenze e attitudini, in pochissimo tempo.



I candidati che vogliono partecipare ai colloqui devono iscriversi entro domenica 23 ottobre 2022 attraverso la piattaforma online accessibile dalla pagina eventi del sito istituzionale della Regione, cliccando sulla sezione dedicata appositamente al Recruiting Day Young (https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/). Una volta chiuse le iscrizioni, nei giorni precedenti l'evento, i candidati riceveranno una e-mail con l'orario di convocazione ai colloqui (indicativamente tra le 9:30 e le 17:00 del 27 ottobre).



Alla presentazione di oggi hanno preso parte anche il consigliere delegato del Comune di Udine, Luca Vidoni, i rappresentanti delle quattro aziende e i funzionari del Servizio lavoro della regione. ARC/SSA