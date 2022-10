Lavoro: Rosolen, Barcolana Job vetrina delle "professioni del mare"

Trieste, 3 ottobre 2022 - "L'economia del mare genera migliaia di posti di lavoro in Friuli Venezia Giulia e rappresenta un settore strategico per la città di Trieste, costituendo un fattore decisivo in termini di competitività, sostenibilità e attrazione di investimenti".



Lo ha affermato l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, presentando il programma di Barcolana Job 2022, la rassegna curata dalla Regione nell'ambito di Barcolana54 per avvicinare giovani e studenti al mondo del lavoro e, in particolare, alle professioni del mare. L'iniziativa si svolgerà dal 4 al 7 ottobre negli spazi del Porto Vecchio di Trieste e in altre sedi della città.



La rappresentante dell'Esecutivo ha spiegato come, per dare una risposta al fabbisogno di competenze e di lavoro di qualità nel settore dell'industria marittima, l'Amministrazione regionale sia intervenuta sulla formazione e sulla ricerca "supportando la creazione di reti nell'area delle tecnologie marittime e sostenendo la formazione tecnica del settore".



"Barcolana Job - ha concluso l'assessore - è diventata nel corso degli anni un appuntamento fisso della manifestazione velica e vuole essere una nuova modalità di racconto dei nuovi sbocchi lavorativi e degli antichi mestieri della filiera della cosiddetta Blue economy".



Sull'importanza dell'evento di è soffermato anche il presidente della Società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, che ha sottolineato la capacità da parte di Barcolana Job di catalizzare l'attenzione del pubblico sul mare e dare valore a tutti gli aspetti che risultano collegati all'economia blu.



Nel corso delle quattro giornate dell'evento sono previsti momenti di incontro e dialogo con imprese, professionisti, testimonial ed esperti sul tema del lavoro, dell'educazione, delle scelte scolastiche e formative, con l'obiettivo sempre più urgente di preparare le nuove generazioni alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione. Gli appuntamenti sono rivolti a studenti di scuole e università, diplomati e laureati in cerca di spunti per orientare le proprie scelte di studio e carriera, ma anche giovani e adulti in cerca di lavoro e docenti ed educatori interessati ad approfondire temi di attualità per guidare ragazzi e ragazze verso il futuro.



Il programma completo di Barcolana Job 2022 è disponibile al link https://eventi.regione.fvg.it/Eventi. Tutti gli incontri in calendario richiedono l'iscrizione online. ARC/PAU/pph