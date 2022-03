Lavoro: Rosolen-Bini, soddisfazione intesa sindacati e Bormioli Pharma

Udine, 4 mar - E' stato siglato oggi l'accordo di programma fra la direzione aziendale di Bormioli Pharma spa, assistita da Confindustria Alto Adriatico, e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil con le Rsu dello stabilimento di San Vito al Tagliamento alla presenza degli assessori regionali al Lavoro, Alessia Rosolen, e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, nella sede della Regione a Udine.



Il documento indica le linee operative che l'azienda seguirà nella realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento di uno dei forni fusori installati e la gestione delle conseguenze occupazionali durante il periodo necessario all'intervento.



L'intesa prevede l'impegno di Bormioli Pharma spa ad effettuare il ripristino integrale dell'impianto industriale soggetto a riqualifica ristabilendone la piena operatività entro il primo semestre del 2023. L'obiettivo di questo importante intervento, che prevede un investimento di circa 5 milioni di euro, è quello di mantenere inalterata la capacità produttiva dello stabilimento e, contemporaneamente, di implementare migliorie al processo tecnologico per contribuire a renderlo maggiormente sostenibile, mantenendo inalterate le caratteristiche del contenitore farmaceutico di vetro prodotto. Le organizzazioni sindacali e le Rsu hanno rimarcato l'importanza del risultato ottenuto dall'intesa che oltre alle descritte migliorie industriali del sito sanvitese, definisce le modalità di gestione delle eccedenze occupazionali che si manifesteranno dal momento dello spegnimento degli impianti a quello del loro ripristino (da febbraio 2022 a giugno 2023) includendo, oltre ad altri strumenti, il ricorso a "contratti di solidarietà".



Gli assessori Bini e Rosolen, nel prendere atto dei contenuti dell'accordo hanno espresso soddisfazione per la raggiunta intesa che, oltre a garantire gli attuali livelli occupazionali del sito gestendo il periodo transitorio attraverso strumenti e modalità condivise tra azienda e organizzazioni sindacali, conferma l'impegno di Bormioli Pharma spa a proseguire negli investimenti industriali per sviluppare ulteriormente lo stabilimento friulano.



"L'incontro di oggi - ha indicato Rosolen - conferma il supporto da parte dell'Amministrazione regionale ad un metodo di gestione delle complessità industriali e occupazionali sul territorio regionale che vede il fattivo coinvolgimento delle parti sociali. Nel caso di specie la Regione continuerà, in accordo con tutti i soggetti coinvolti, a seguire con attenzione il percorso avviato con l'intesa sottoscritta oggi mettendo a disposizione gli strumenti regionali di politica del lavoro volti a favorirne l'attuazione. Si tratta di strumenti puntuali con cui gestire la fase transitoria in misura maggiore rispetto a quanto avviene a livello nazionale".



"Ringrazio tutte le parti intervenute che hanno permesso di raggiungere la soluzione odierna - ha aggiunto Bini - che vede un'azienda che continua ad investire sul sito di San Vito al Tagliamento, proseguendo un percorso virtuoso che, nel solo 2019, aveva già destinato oltre 20 milioni di euro. La Regione è parte attiva nell'interlocuzione per favorire la crescita delle nostre realtà produttive e per la tenuta occupazionale". ARC/LP/pph