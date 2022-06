Lavoro: Rosolen-Bini, su ex Principe in campo per scongiurare chiusura

A breve incontri con Confidustrie Fvg e confronti con ministero per sostegno al reddito



Trieste, 14 giu - "La Regione metterà in campo tutti gli strumenti e le competenze in suo possesso sia sotto il profilo aziendale che del lavoro per scongiurare la chiusura dello stabilimento, al fine di dare più tempo alle parti per trovare nuovi possibili acquirenti dell'attività produttiva".



Ciò è quanto hanno assicurato oggi l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e quello al Lavoro Alessia Rosolen nel corso dell'incontro svoltosi in videocollegamento tra sindacati, azienda e amministrazione regionale al fine di valutare la situazione in merito allo stato di crisi della ex Principe di Trieste.



Dopo la richiesta di chiarimenti avanzati dai rappresentanti dei lavoratori, l'azienda si è dichiarata disponibile a valutare percorsi industriali accompagnati dall'utilizzo di ammortizzatori sociali conservativi che favoriscano il reperimento di una soluzione in grado di consentire la salvaguardia produttiva e occupazionale dello stabilimento di San Dorligo della Valle.



"Da parte nostra - hanno detto Bini e Rosolen - convocheremo a brevissimo sia Confindustria Udine che quella Alto Adriatico nonché i consorzi del territorio per acquisire manifestazioni di interesse sul sito. Questo è il quadro entro il quale possiamo muoverci in questo momento, cercando di stringere quanto più possibile i tempi. Sul fronte del lavoro - ha aggiunto Rosolen - accompagneremo le verifiche con i competenti uffici nazionali sul miglior percorso conservativo di sostegno al reddito che favorisca la continuità del sito giuliano".



"Non appena la Regione avrà sentito Confidustria e Consorzio del prosciutto - ha concluso Bini - riconvocheremo in tempi assai brevi il tavolo per illustrare gli elementi di novità emersi nel corso del confronto". ARC/AL/pph