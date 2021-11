Lavoro: Rosolen, Centri impiego raccordano aziende e mondo del lavoro

Presentato alla Monte Carlo Yachts il recruiting day per 15 addetti specializzati



Udine, 30 nov - "La funzione dei Centri per l'impiego, attuata in stretto raccordo con le aziende, risulta oggi essenziale per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e per rafforzare o costruire specifiche competenze ricercate dalle imprese. La collaborazione con Monte Carlo Yachts assieme alla quale l'Amministrazione regionale ha cooprogettato il recruiting day e il corso di formazione presentati oggi è una prassi che si sta consolidando sempre più e rappresenta un percorso molto apprezzato dalle aziende del territorio che riconoscono nel Centro per l'impiego un interlocutore credibile nella definizione dei propri percorsi occupazionali".



Lo ha evidenziato l'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, intervenendo all'evento on line "Opportunità nel settore nautico: addetti al reparto vetroresina", indetto dai Servizi regionali per il lavoro assieme a Monte Carlo Yachts SpA, la società del gruppo francese Beneteau che ha sede a Monfalcone, per presentare agli interessati collegati via web la tipologia dei profili professionali ricercati e i requisiti di specializzazione richiesti.



L'evento odierno per il reclutamento di 15 nuovi addetti specializzati rappresenta la prosecuzione di un'attività messa in campo in questi anni dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha specificato Rosolen - "che ha consentito ai lavoratori di accedere e stabilizzarsi nel mondo del lavoro".



"Ha permesso nel contempo alle aziende - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - di disporre del supporto specializzato offerto dai servizi pubblici per il lavoro, particolarmente necessario in questo periodo di ripresa economica, concorrendo alla loro capacità di stare sul mercato".



"Questa formula - ha aggiunto Rosolen - consente infatti di ottenere risultati efficaci poiché dà modo agli interessati di conoscere nel dettaglio sia i requisiti richiesti dall'azienda che le specifiche mansioni nelle quali essi saranno eventualmente impiegati".



Monte Carlo Yachts SpA, della quale il general manager, Graziella Borgogna e i responsabili della progettazione e delle risorse umane hanno illustrato attività e prospettive, realizza a Monfalcone imbarcazioni, sia a vela che a motore, da 66 a 105 piedi di lunghezza di diversi dei marchi che fanno parte del gruppo Beneteau. ARC/CM/al