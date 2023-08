Lavoro: Rosolen, con Costa formiamo figure altamente specializzate

Trieste, 31 ago - "È dal 2017 che in collaborazione con Costa Crociere promuoviamo corsi di formazione per l'inserimento occupazionale all'interno della grande compagnia di navigazione. Sono 279 le persone che finora hanno partecipato ai percorsi finanziati dalla Regione. Di questi quasi il 97% ha ricevuto una proposta di imbarco. Questo dato conferma che una formazione specifica rappresenta il miglior modo per entrare nel mondo del lavoro".

Lo ha affermato a Trieste l'assessore al Lavoro e formazione Alessia Rosolen in occasione della presentazione del nuovo Recruiting day di Costa Crociere in programma a ottobre.

"Il Friuli Venezia Giulia sta acquisendo un ruolo sempre più importante in settori come quello turistico e della Blue economy. Pertanto è opportuno fare una riflessione approfondita sulle esigenze del mercato e sui percorsi formativi. Insieme a Costa Crociere - ha aggiunto Rosolen - stiamo lavorando a una progettazione più ampia per figure professionali dotate di competenze qualitativamente ancora più elevate".

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i profili professionali ricercati dalla compagnia internazionale: addetti all'accoglienza/receptionist, amministrativi e grafici. In tutto sono 42 i posti disponibili. I candidati saranno selezionati con il supporto dei centri per l'impiego della Regione e sosterranno un periodo di formazione gratuita per acquisire le competenze specifiche e i brevetti necessari alla navigazione.

Al termine dei corsi Costa Crociere valuterà le assunzioni che prevedono contratti a tempo determinato Ccnl Marittimi di 4/6 mesi che potranno anche essere prorogati. Per partecipare bisogna risultare disoccupati e residenti o elettivamente domiciliati nel territorio regionale. Gli interessati possono iscriversi fino al 25 settembre sul portale https://offertelavoro.regione.fvg.it/.

I curricula saranno valutati dai preselettori dei centri per l'impiego. I candidati ritenuti idonei sosterranno i test linguistici in programma dal 2 al 4 ottobre, mentre il 5 e 6 ottobre la Sala delle colonne della Regione ospiterà i colloqui di selezione.

"Turismo e Blue economy sono ambiti in forte espansione. Per questo - ha sottolineato Rosolen - è strategico fare un salto di qualità nella formazione delle figure professionali, mettendo in campo azioni sistemiche".

"Partendo dal fatto che le ricerche di settore smentiscono il luogo comune che i giovani non vogliano lavorare, dobbiamo essere in grado di dare risposte adeguate a questi comparti in evoluzione che hanno bisogno di persone maggiormente specializzate, alle quali - ha concluso l'assessore - vanno garantiti contratti e salari più sicuri rispetto al passato". ARC/RT/ma