Lavoro: Rosolen, cresce ruolo Centri per l'impiego regionali

Gruppo Despar seleziona 90 addetti per i punti vendita di Lignano e Grado Udine, 9 feb - "In questi cinque anni ci siamo concentrati molto nel mettere in relazione il mondo del lavoro e le imprese. Abbiamo dato nuova centralità al ruolo dei Centri per l'impiego e i risultati sul territorio sono molto importanti. I numeri dei rectruiting day in questi mesi sono fortemente aumentati proprio per la relazione che si è instaurata tra il tessuto produttivo regionale, le Agenzie per il lavoro e il sistema pubblico di reclutamento della Regione. Sono relazioni che stanno funzionando molto bene e che forniscono risposte e servizi a un sistema economico che, nonostante le difficoltà, sta mostrando una grande capacità di reazione con dati ancora molto positivi soprattutto nel manifatturiero e nell'edilizia". Questi i concetti espressi dall'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen oggi alla presentazione del Recruiting day organizzato dalla Regione con Aspiag Service srl, la concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar che opera nella grande distribuzione nel Nord Italia e con una forte presenza in regione. Il colosso della grande distribuzione sta cercando in Friuli Venezia Giulia 90 addetti da inserire nei punti di vendita di Lignano Sabbiadoro e Grado. Le figure professionali ricercate comprendono addetti alle casse e addetti nei diversi reparti dei supermercati. Per candidarsi al Recruiting day è necessario inviare il proprio curriculum entro mercoledì 22 febbraio 2023 nell'apposito sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia (già da oggi è possibile conoscere indicazioni e modalità) indicando la sede di lavoro alla quale si è interessati per partecipare alla selezione. Nelle giornate del 2 e 3 marzo prossimi ci saranno gli incontri con i responsabili delle risorse umane di Aspiag srl: i colloqui si svolgeranno nella sede della società a Udine. "Le richieste, come questa di Aspiag Service, da parte delle imprese - ha aggiunto l'assessore - stanno aumentando perché il sistema produttivo regionale si sta rivolgendo sempre di più al servizio pubblico che si occupa di incrociare domanda e offerta di lavoro in modo decisamente più efficiente ed efficace rispetto al passato. Il nuovo ruolo dei Centri per l'impiego è oggi riconosciuto anche dalle categorie produttive e dalle associazioni imprenditoriali con le quali vi è una collaborazione sempre maggiore volta a dare risposte alle tante richieste di nuove professionalità. Basti pensare - sottolinea Rosolen - che solo nei prossimi tre mesi sono già programmati una decina di recruiting day per oltre 500 posti di lavoro richiesti". Come ha evidenziato Fabrizio Cicero, direttore regionale Fvg di Despar (Aspiag Service), si tratta di un ulteriore tassello nello sviluppo della grande famiglia Despar in Friuli Venezia Giulia che intende crescere ulteriormente attraverso queste nuove novanta assunzioni aziendali che coadiuveranno gli addetti dei punti vendita di Lignano e Grado. Un'opportunità ulteriore, è stato precisato, per valorizzare e coinvolgere le diverse professionalità e capacità del territorio regionale e un impegno concreto del marchio Despar per creare nuova occupazione nel territorio. Il sistema del Recruiting day adottato da Despar anche in Friuli Venezia Giulia, come ha spiegato Katia Moletta, direttore sviluppo delle risorse umane di Despar (Aspiag Service), conferma come questo sia un modello di ricerca di nuovi collaboratori che, oltre a essere molto funzionale alle esigenze aziendali, si è rilevato uno strumento di grande successo permettendo a Despar di ricevere sempre maggiore attenzione da chi cerca un primo o un nuovo impiego e di selezionare profili sempre più adeguati all'esperienza professionale proposte. Vicinanza al territorio, è stato ribadito dai vertici di Aspiag Service, significa infatti per Despar anche impegnarsi per contribuire attivamente a farlo crescere anche dal punto di vista sociale e occupazionale. ARC/LIS/pph