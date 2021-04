Lavoro: Rosolen, domicilio fiscale criterio per incentivi assunzioni

Trieste, 29 apr - "Chi amministra ha l'obbligo di legiferare per tutelare e sostenere il tessuto sociale e produttivo della nostra Regione. Per questo all'interno dell'articolato del disegno di legge 130 Multisettoriale abbiamo voluto declinare il principio di rilevanza territoriale in favore delle assunzioni e delle stabilizzazioni nel pieno rispetto del pronunciamento della Corte Costituzionale".



Lo ha affermato l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, durante il suo intervento in Aula.



"Siamo convinti - ha sottolineato Rosolen - sia necessario e doveroso modulare l'ammontare degli incentivi di politica attiva del lavoro in riferimento al periodo di possesso continuativo, alla data di presentazione della domanda di incentivo, del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori nel processo di assunzione o stabilizzazione". ARC/RT/ep