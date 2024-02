Lavoro: Rosolen, Fvg regione ricca di opportunità e giovani talenti

A Trieste il 28 febbraio l'evento conclusivo del progetto regionale "Oltre i soliti clichè"Udine, 21 feb - Si svolgerà al Teatro Miela di Trieste mercoledì 28 febbraio (ore 10), alla presenza dell'assessore regionale al Lavoro, Formazione e Istruzione Alessia Rosolen, l'evento conclusivo della campagna promozionale "Oltre i soliti clichè", realizzata dalla Regione con il contributo del dipartimento Politiche giovanili e del Servizio civile universale per aprire un dialogo con i giovani sulle opportunità per studiare, formarsi, vivere e lavorare in Friuli Venezia Giulia."Con questa iniziativa denominata 'La Regione per i giovani' - afferma l'assessore Rosolen - vogliamo mettere in luce la realtà di una gioventù diversa da quella demotivata e scoraggiata che troppi luoghi comuni tratteggiano. Saranno condivise numerose testimonianze dirette di giovani che, al contrario, costituiscono uno straordinario esempio di impegno e passione e hanno saputo costruire percorsi di successo cogliendo al meglio le opportunità offerte dal territorio. Sono storie che confermano la bontà degli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione regionale per garantire occupazione, diritto allo studio e proposte formative all'avanguardia".L'incontro sarà aperto a pubblico e stampa in modalità streaming attraverso i canali social di GiovaniFVG, il portale regionale al servizio delle nuove generazioni. Oltre alle testimonianze di una decina di giovani talenti della nostra regione, chiamati a raccontarsi sul palco affiancati dai referenti istituzionali, è previsto un intervento motivazionale di Valeria Cagnina: fondatrice e ceo a soli 23 anni di OFPassiON, un'azienda di robotica educativa, è stata inserita a 18 anni da Forbes nei 100 Under 30 che cambieranno il futuro e, un anno prima, nominata tra le 50 "InspiringFifty" italiane. L'ospite porterà sul palco la sua storia personale e professionale, iniziata a 11 anni quando costruì da sola il suo primo robot autonomo e, dopo i primi riconoscimenti, a 15 anni venne invitata al Massachusets institute of technology di Boston in qualità di senior tester del progetto Duckietown.Dopo i saluti introduttivi dell'assessore Rosolen e l'intervento di Valeria Cagnina, seguiranno quattro momenti di approfondimento a cura dei diversi referenti istituzionali: "I giovani protagonisti del futuro" (scuola e formazione), "Un bagaglio per la vita" (università, ricerca ed esperienze all'estero), "La professione come obiettivo" (lavoro) e "La Regione per la famiglia". Modererà l'incontro Riccardo Cicconetti della Rai Friuli Venezia Giulia. ARC/PAU/gg