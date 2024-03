Lavoro: Rosolen, il 24/4 a Trieste Recruiting Day nel settore Horeca

"Iniziativa che dimostra l'efficacia dei centri per l'impiego della Regione" Trieste, 25 mar - Il 24 aprile il Palazzo della Regione a Trieste ospiterà il Recruiting Day per 70 posti di lavoro complessivi che fanno riferimento a quattro realtà del settore alberghiero e della ristorazione nell'area giuliana: il Grand Hotel Duchi d'Aosta, il Gruppo Peratoner (caffè degli Specchi, La Bomboniera e caffè Tommaseo), l'Oro di Napoli e Hotel Tivoli, entrambi di Portopiccolo (Sistiana), quest'ultimo in capo alla NH Hotel. Il personale ricercato va dagli aiuto-cuochi ai camerieri, dagli addetti alla reception ai baristi e ai facchini, ma i colloqui di lavoro, come è stato precisato, potranno essere l'occasione per intercettare altre figure professionali di interesse per il settore Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café). Le autocandidature vanno presentate da oggi al 14 aprile (tutte le informazioni di dettaglio sono presenti sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia - il link si trova nella homepage), ma i servizi dell'impiego della Regione, in fase di preselezione, attingeranno anche alla banca dati delle persone disoccupate i cui profili possano essere compatibili con la domanda. "Il fatto che le aziende si rivolgano ai servizi della Regione - ha rilevato l'assessore al Lavoro e alla Formazione Alessia Rosolen - dimostra che la scelta di tenere saldamente nella mano pubblica i centri per l'impiego e di investire su di essi è stata corretta. Il successo dei Recruiting Day che abbiamo organizzato è una bella risposta, cui aggiungiamo un ulteriore sviluppo: l'organizzazione di corsi di formazione ad hoc coprogettati con le aziende destinati alle persone selezionate in modo da prepararle in maniera ottimale alla nuova professione. In questa operazione vogliamo coinvolgere sempre più i brand di maggior prestigio internazionale del settore alberghiero e della ristorazione". L'assessore ha toccato altri due aspetti: la stagionalità del lavoro e la sproporzione tra la domanda e l'offerta. "La Regione - ha ricordato Rosolen - dà incentivi alle aziende che assumono personale per almeno 12 mesi, proprio per stimolare il superamento del problema della stagionalità, che vede finora Trieste unica realtà del Friuli Venezia Giulia senza pause nell'arco dell'anno. Per quanto riguarda il problema della domanda, per fronteggiare il tema epocale dell'inverno demografico, una strategia valida è il reclutamento non solo in Friuli Venezia Giulia, ma in Italia e in Europa, per ampliare la platea di personale disponibile, lavorando a strategie di programmazione pluriennale che trovano nella formazione il loro perno". ARC/PPH/gg