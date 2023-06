Lavoro: Rosolen, inserimento occupazionale disabili successo comunità

L'assessore è intervenuta al seminario sull'art. 14 Trieste, 7 giu - "In questa regione sul tema dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ci sono tante storie di successo che rappresentano un grande risultato conseguito da tutta la comunità, in ogni sua componente: i servizi pubblici, i datori di lavoro privati, gli enti di formazione e le famiglie". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, intervenendo al seminario sull'articolo 14 del decreto legislativo n.276 del 2003 che regola gli strumenti di politiche attive del lavoro in relazione all'inserimento occupazionale delle persone disabili. Come ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo regionale, è stata una precisa strategia di questa Giunta quella di individuare e investire sui Centri per l'impiego in quanto articolazione primaria del servizio pubblico in tema di lavoro. "Altre Regioni - ha sottolineato l'assessore - hanno appaltato all'esterno, invece il Friuli Venezia Giulia ha fatto un'altra scelta, convinti che il servizio pubblico sia lo strumento migliore per poter dare ai cittadini le risposte migliori e mettere in campo le azioni più efficaci". Ma in questo sistema anche il privato è chiamato a fare la sua parte "valorizzando quel senso di comunità che è insito nella ragione sociale di ogni impresa, la quale è chiamata a sviluppare un legame con il territorio". Infine Rosolen ha ricordato le origini dell'articolo 14, la sua sperimentazione ai tempi degli esordi della legge Biagi e la sua finalità, che comprende anche l'obiettivo di combattere e superare la discriminazione e le ghettizzazione della persona, che proprio con l'inclusione lavorativa ritrova un proprio ruolo attivo nella società. ARC/GG/pph