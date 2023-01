Lavoro: Rosolen, Pal 2023 incentiva assunzioni e stabilizzazioni

Udine, 23 gen - "Il nuovo regolamento per la concessione di incentivi per l'assunzione e la stabilizzazione di personale da parte di imprese e datori di lavoro privati introduce novità che tengono conto delle attuali esigenze del mercato del lavoro. Una preziosa opportunità per promuovere l'occupazione e la tutela del lavoro in Friuli Venezia Giulia". Lo ha affermato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen in merito al nuovo regolamento, entrato in vigore a gennaio 2023, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, cooperative e liberi professionisti per l'assunzione e stabilizzazione di personale. "Le operazioni realizzabili - ha spiegato Rosolen entrando nel dettaglio del provvedimento - consistono in assunzioni a tempo indeterminato di donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi, persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi oppure da 6 inserite in percorsi di accompagnamento al lavoro del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), soggetti a rischio di disoccupazione, sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione straordinaria. Per l'inserimento come socio-lavoratore in cooperative, il requisito richiesto è la disoccupazione con richiesta di liquidazione anticipata Naspi. Sono poi incentivate le assunzioni a tempo determinato di persone over 60 disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi e le stabilizzazioni di personale in condizione occupazionale precaria, titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, o contratti di lavoro intermittente, di formazione e lavoro, di collaborazione coordinata e continuativa e altre casistiche". La misura, che fa parte degli interventi regionali di Politica attiva del lavoro (Pal) ed è finanziata con uno stanziamento complessivo di 8 milioni di euro, prevede la concessione di contributi fino a un massimo di 13.500 euro (maggiorazioni comprese) a beneficio di imprese, consorzi, associazioni, fondazioni e cooperative con sede in Friuli Venezia Giulia e di liberi professionisti che operano in forma individuale, associata o societaria sul territorio regionale. "Sono state valorizzate - ha aggiunto Rosolen - soprattutto le azioni del programma nazionale Gol per il ricollocamento dei lavoratori, con particolare attenzione alle categorie più fragili, ed è stato ampliato l'elenco dei soggetti destinatari di assunzione. Sono stati inoltre modificati alcuni requisiti legati alla durata dello status di disoccupazione e alla definizione della condizione occupazionale precaria. Il Pal 2023 riconosce infine nuove ipotesi di incremento dell'incentivo in casi specifici e recepisce adeguamenti a normative statali in materia di trasferimenti d'azienda". Le domande vanno presentate online attraverso il portale regionale entro il 31 agosto 2023. Tutte le novità e le procedure di domanda saranno presentate il 24 gennaio a Udine e il 25 gennaio a Trieste in due eventi organizzati dai Servizi alle imprese in collaborazione con gli ordini professionali dei consulenti del lavoro e dei commercialisti ed esperti contabili della regione. Per informazioni sulla misura è possibile scrivere alla mail: pal.lavoro@regione.fvg.it ARC/PAU/pph