Lavoro: Rosolen, per favorire occupazione sistema pubblico è centrale

Presentato oggi il recruiting day da 50 posti per la SMS Group in programma il 23 febbraio Trieste, 26 gen - "I riscontri e i dati inerenti all'attività svolta dai centri per l'impiego e dai Servizi di supporto e di consulenza alle imprese della Regione, che rappresentano un servizio pubblico essenziale per molti anni trascurato, dimostrano i rilevanti margini di miglioramento ottenuti grazie al modello adottato in Friuli Venezia Giulia per incrociare domanda e offerta di lavoro. Nella nostra regione il sistema pubblico ha infatti dimostrato una buona capacità di dare risposte alle necessità del territorio, un risultato ottenuto grazie alla creazione di una forte collaborazione con scuole, università, centri di formazione, imprese e agenzie per il lavoro private. Lo ha evidenziato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen durante la presentazione del recruiting day organizzato dalla Regione in collaborazione con Adecco per la SMS Group, che si terrà il 23 febbraio a Tarcento. L'azienda ricerca 50 figure professionali tra Project manager, ingegneri dell'automazione, sviluppatori software/ingegneri di processo, progettisti elettronici, di potenza e meccanici, ingegneri civili, acquisitori/buyer, addetti alla logistica e alle spedizioni, alla pianificazione della produzione, supervisori elettrici e meccanici e profili junior. Le candidature devono essere presentate entro il 16 febbraio attraverso i collegamenti presenti nel sito web della Regione (bit.ly/3j7BLCK) assieme a tutti i dettagli relativi al recruiting day. Rosolen ha evidenziato che "anche per rispondere alle criticità generate dal Covid, la Regione ha investito molto per favorire l'occupazione e il lavoro svolto lo dimostra ampiamente: siamo riusciti a incrementare le visite aziendali e i contatti con le imprese da 674 del 2002 a 3.514 dello scorso anno, mentre i posti di lavoro messi gioco attraverso i servizi regionali sono passati dai 6.659 (2020) a 13.040 (2022) e la vacancy raccolte dalle imprese da 2.914 a 6.067, mentre i corsi coprogettati da 15 sono arrivati a 59 con il coinvolgimento di 179 aziende, la partecipazione di oltre 700 persone e una percentuale di inserimento lavorativo al termine del percorso formativo dell'85%. Inoltre abbiamo puntato molto sui recruiting day, che nel 2022 sono stati ben 20. Risultati ottenuti grazie all'ottimo rapporto di collaborazione instaurato con le imprese e le agenzie per il lavoro, che collaborano con il pubblico al reclutamento e all'organizzazione di eventi e corsi rispondenti alle richieste delle imprese". Dati confermati anche dall'ultimo monitoraggio del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "La nostra Regione è quella con il più alto tasso di conseguimento degli obiettivi previsti dal programma Gol, ovvero il 225,7% e siamo primi per distacco per quanto riguarda gli utenti trattati ed esiti occupazionali - ha proseguito l'assessore -. Un risultato significativo soprattutto in considerazione del fatto che siamo l'unica Regione italiana a non aver subappaltato questo tipo di attività alle agenzie per il lavoro. Quella del lavoro è, infatti, una partita nella quale il pubblico deve giocare un ruolo centrale, pur stabilendo una forte collaborazione con le agenzie private, e i numeri dimostrano che siamo sulla strada giusta". Durante l'evento è stata sottolineata l'attenzione posta da SMS Group alla responsabilità sociale e d'impresa e l'attenzione posta da quest'ultima alla crescita personale e professionale dei dipendenti, oltre al fatto che l'acquisizione di personale è conseguente alla forte crescita di commesse registrata dall'azienda. In merito Rosolen ha evidenziato che "il mondo del lavoro è profondamente cambiato e oggi, fortunatamente, molte imprese hanno compreso l'importanza di investire sulle risorse umane, riservando risorse importanti alla sua formazione e all'adozione di modelli, come lo smart working, che permettono di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e professionale. Inoltre, la crescita della società benefit dimostra che le realtà imprenditoriali stanno comprendendo di far parte di un sistema più ampio e di essere inserite in un territorio al quale è corretto restituire qualcosa". ARC/MA/gg