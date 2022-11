Lavoro: Rosolen, più assunzioni a tempo indeterminato in ristorazione

Valori annunciati al recruiting day Cigierre



Tavagnacco, 15 nov - "I recruiting day con le aziende sono il frutto del grande lavoro che il servizio regionale per le imprese e i centri per l'impiego stanno svolgendo per dare risposte puntuali ai nostri comparti produttivi. Un'iniziativa che si affianca alle altre azioni promosse in questi anni dall'Amministrazione regionale: dalla rimodulazione del settore formazione, con interventi legati sia alle politiche nazionali che europee, alle collaborazioni tra pubblico e privato, fondamentali in un momento in cui, a causa della crisi demografica, il numero di giovani che entrano nel mondo del lavoro è calato di 30mila unità in regione".



Con queste parole l'assessore al Lavoro Alessia Rosolen è intervenuta questa mattina a Tavagnacco alla giornata di recruiting day organizzata da Cigierre. L'azienda, leader in Italia nel mercato della ristorazione commerciale, ha selezionato 49 profili tra figure manageriali, responsabili di cucina e di pizzeria, addetti alle cucine, alla sala e alle consegne. Nell'occasione è stato inoltre inaugurato il nuovo ristorante Wiener Haus, per il quale Cigierre ha recentemente assunto altre 30 professionisti.



Rosolen ha analizzato i numeri relativi al settore alberghiero e della ristorazione, che da un punto di vista strutturale, "ha forse subito il contraccolpo più forte nel passaggio pre-post pandemia. Nel 2021 - ha rilevato l'assessore - le assunzioni e le trasformazioni dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato sono infatti calate rispettivamente del 16,2 e del 32 percento rispetto al 2019. Il 2022 sta però registrando un'inversione di tendenza: nei primi otto mesi dell'anno ci son state ben 1.303 trasformazioni a tempo indeterminato, con un incremento del 139,5 percento rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre le assunzioni dirette a tempo indeterminato sono state 1.465 (+ 60,6 percento sull'anno precedente). Questo dimostra come una parte delle imprese del settore abbia risposto alla difficoltà di reperimento applicando contratti più in linea con una bassa offerta di lavoro".



Confortanti anche i dati generali sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, che ha raggiunto il livello record del 70,4 percento di tasso di occupazione e registra la crescita occupazionale più elevata tra le regioni italiane in confronto al periodo pre-pandemico (+ 4,9 percento).



"La strada intrapresa - ha concluso Rosolen - dà un segnale diverso rispetto al ruolo dei servizi pubblici sul tema del lavoro. I centri per l'impiego restano il fulcro di un servizio essenziale per la crescita del nostro territorio".