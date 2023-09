Lavoro: Rosolen, più fondi per disabilità e svantaggio

Udine, 9 set - "Con l'aggiornamento della Pianificazione periodica delle operazioni (Ppo) 2023, la Regione ha voluto rivolgere particolare attenzione all'inclusione e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per le quali verranno destinate risorse aggiuntive pari a 15 milioni di euro con l'introduzione di un nuovo programma specifico. Complessivamente viene aumentata di quasi 20 milioni di euro la dotazione finanziaria per attuare, nell'ambito del Programma regionale Fse+, una serie di importanti investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel territorio regionale".



Lo ha comunicato l'assessore regionale al Lavoro, Formazione e Istruzione Alessia Rosolen facendo riferimento alla delibera di Giunta che ha approvato l'aggiornamento della Ppo 2023 del Programma regionale Fse+. Il documento definisce un aumento di risorse pari a 19.784.900 euro da impiegare per l'attuazione di Programmi specifici (Ps) in materia di inclusione nel mondo del lavoro, formazione e istruzione superiore.



Consistente (15 milioni di euro) l'importo con cui viene introdotto il Ps denominato "Integrazione per lo svantaggio - INTEGRA", volto a promuovere le pari opportunità e migliorare l'occupabilità delle persone in condizione di svantaggio, di quelle affette da disabilità o a rischio di discriminazione e, in generale, di tutti coloro che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali e sanitari competenti. "Tra le azioni promosse - ha specificato Rosolen - rientrerà la messa a punto di modalità didattiche alternative alla lezione frontale che tengano conto del livello di fragilità di queste persone, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari, gli enti di formazione, il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (per quanto di competenza) e i soggetti del terzo settore. In questo modo puntiamo a garantire tempi rapidi di attivazione dei percorsi formativi per rispondere in maniera adeguata ai fabbisogni espressi dai servizi e dalle persone destinatarie degli interventi".



Gli altri programmi che beneficeranno di un aumento di risorse sono: il Ps "Formazione a favore di persone a rischio esclusione" (da 2,5 a 5 mln di euro); il Ps "Sostegno all'alta formazione del sistema universitario regionale" (da 7,5 a 9 mln di euro); il Ps "Servizio monitoraggio qualitativo e quantitativo delle politiche regionali" (da 850mila euro a 1.274.900 euro); il Ps "Percorsi di Istruzione tecnologica superiore" (da 5,5 a 5,86 mln di euro).