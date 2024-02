Lavoro: Rosolen, potenziata attività anche per occupazione stagionale

Trieste, 19 feb - "Le aziende che hanno bisogno di lavoratori stagionali, specialmente nel turismo, hanno iniziato già da qualche settimana le loro ricerche. Come Regione, abbiamo potenziato l'attività per meglio accompagnare lavoratori e imprese verso le opportunità esistenti promuovendo la formazione continua e garantendo incentivi per chi assume a tempo determinato giovani e donne under 35 che continuano a rappresentare la maggioranza degli occupati nel settore".

Questo il commento dell'assessore al Lavoro e formazione Alessia Rosolen dopo la presentazione oggi a Trieste del Recruiting Day in programma martedì 12 marzo al Marina Julia Family Camping Village che si trova in via delle Giarrette 65 a Monfalcone.

"Per rendere questi contratti più appetibili - aggiunge Rosolen - è necessario però costruire un sistema di welfare territoriale, in un'ottica di coprogettazione con aziende e organizzazioni sindacali, in grado di offrire ai lavoratori benefici e prestazioni, quali ad esempio alloggio, servizi sanitari e misure per la conciliazione vita-lavoro".

Il Recruiting Day del 12 marzo viene effettuato in collaborazione con il Club del Sole, uno dei principali operatori in Italia nel settore dell'ospitalità all'aria aperta, con 21 villaggi turistici presenti in sette regioni. Due quelli in Friuli Venezia Giulia: il Marina Julia Camping Village di Monfalcone e la Tenuta Primero Resort di Grado.

La società romagnola, che ha chiuso il 2023 con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro e ha registrato oltre 3 milioni di ospiti, gestisce inoltre 21 spiagge private attrezzate, 23 ristoranti e 20 parchi acquatici.

Il Club del Sole sta cercando circa 700 persone a livello nazionale, di queste un'ottantina solo per le proprie strutture del Friuli Venezia Giulia. I profili richiesti riguardano principalmente il settore amministrativo, l'accoglienza, le attività di magazzino, la ristorazione e l'area manutenzione del verde.

Nel corso dell'odierna conferenza stampa è stato ricordato che è già attivo l'apposito form sul sito della Regione. Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae entro domenica 3 marzo all'indirizzo https://bit.ly/RAFVG2024_RD_ClubdelSole

È stato inoltre sottolineato che, tra quelli già realizzati e quelli in fase di calendarizzazione, sono ben 17 i Recruiting Day organizzati nel primo semestre di quest'anno dai Servizi alle imprese della Direzione Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia. ARC/RT/gg