Lavoro: Rosolen, priorità coinvolgere giovani su sicurezza e legalità

L'assessore alle premiazioni dell'iniziativa 'We love safety Fvg' Trieste, 25 mar - "Introdurre il concetto di sicurezza, unitamente a quello di legalità, ai ragazzi delle scuole rappresenta una priorità per la Regione, tanto che in questa legislatura è stata fatta una legge per poter finanziare progetti validi come questo". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen intervenendo alle premiazioni dell'iniziativa 'We love safety Fvg - Percorso laboratorio e concorso di idee sul tema della sicurezza' che ha coinvolto 12 istituti scolastici (medie e superiori) della regione e in tutto 33 classi, per un totale di oltre 700 studenti impegnati creativamente. Nella tappa odierna sono stati conferiti i riconoscimenti ai ragazzi delle scuole di Trieste. Come ha sottolineato l'assessore, l'esser riusciti a coinvolgere oltre 700 studenti è un risultato importantissimo, perché attraverso un'esperienza creativa è stato trasferito il concetto che la sicurezza e la legalità sono dei pilastri per costruire un lavoro senza rischi e pericoli. Dopo aver ringraziato la Cassa edile per l'iniziativa (che è stata finanziata dall'Amministrazione regionale) Rosolen ha osservato che "proprio in questo momento nel quale l'edilizia sta registrando un'importante fase di rilancio, dovuta agli incentivi statali, in collaborazione con le parti sociali bisogna alzare ancora di più la soglia di attenzione sul tema della sicurezza, facendo leva sulla formazione, sulla prevenzione e su eventi di sensibilizzazione rivolti in particolar modo ai giovani". ARC/GG/ma