Lavoro: Rosolen, proroga piani difficoltà occupazionale a fine 2022

Trieste, 29 ott - "È stata avviata la procedura, prevista dalla legge regionale 18/2005, per la proroga dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale in Friuli Venezia Giulia la cui scadenza è attualmente prevista per il 31 dicembre 2021".



Lo ha reso noto l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen. "Verranno così confermate fino al 31 dicembre 2022 - ha riferito Rosolen - le situazioni di grave difficoltà occupazionale nel comparto manifatturiero; nel commercio zone confine; nei territori montani province Udine e Pordenone; nell'autotrasporto/spedizionieri/logistica; nell'edilizia; nella pesca marina; nel Sanvitese".



Il Tavolo regionale di Concertazione ha accertato nella riunione dello scorso 25 ottobre la permanenza, nei settori e nei territori in questione, delle condizioni critiche a seguito delle quali è stato avviato l'iter che porta alla proroga del provvedimento. ARC/PPH