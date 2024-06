Lavoro: Rosolen, proroga termine bando a sostegno imprenditorialità

Scadenza richieste spostata dal 28/6 al 31/10Pordenone, 22 giu - La Regione ha deciso di prorogare il termine per la presentazione delle domande del bando dedicato al sostegno dell'imprenditorialità, spostando la scadenza dal 28 giugno alle 12 del 31 ottobre 2024. Lo ha stabilito l'Esecutivo Fedriga approvando, nel corso dell'ultima seduta di giunta, una apposita delibera su proposta dell'assessore al Lavoro Alessia Rosolen.Il bando a sostegno dell'imprenditorialità intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, incentivando, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, nuove imprese ed aspiranti imprenditori che abbiano sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan. La spesa ammissibile (composta da spesa d'investimento, in misura non inferiore al 70% e spesa corrente, in misura non superiore al 30%) non è soggetta ad alcun limite.L'importo massimo del contributo concedibile è pari a 60 mila euro nel caso in cui il beneficiario realizzi il progetto in 12 mesi ed è pari a 70mila euro nel caso in cui invece il beneficiario realizzi il progetto in 4 mesi. La selezione delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. ARC/AL/pph