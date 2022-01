Lavoro: Rosolen, puntiamo su professionalizzazione operatori turismo

Martedì primo febbraio webinar su opportunità occupazionali e corsi formazione



Trieste, 28 gen - "I numeri relativi all'occupazione nel comparto turistico sono in miglioramento rispetto all'anno precedente, nonostante siano state registrate 4mila assunzioni in meno in confronto al 2019. Questo ci conferma la debolezza e la fragilità del mercato del lavoro di uno dei settori più colpiti dalla crisi pandemica. Per farlo ripartire è necessario investire su una sempre maggiore professionalizzazione degli operatori per elevare lo standard qualitativo del sistema di offerta in base alle esigenze territoriali e imprenditoriali".



"Questo l'obiettivo dell'azione messa in campo dall'Amministrazione regionale in collaborazione con FederAlberghi, un'ulteriore conferma che il partenariato pubblico-privato e gli strumenti che abbiamo messo a disposizione delle aziende sono un modello di intervento positivo".



Lo afferma l'assessore al Lavoro Alessia Rosolen presentando l'iniziativa rivolta a chi è interessato a trovare un'occupazione nel settore turistico.



I Servizi per il lavoro della Regione insieme a FederAlberghi, a diverse strutture turistico-ricettive di tipo alberghiero di Trieste e di Grado e agli enti di formazione organizzano infatti un incontro online, in programma martedì primo febbraio 2022 alle ore 15, per descrivere le opportunità lavorative e i corsi di formazione che prevedono l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie a lavorare nel settore.



Si tratta di ben cinque corsi di formazione gratuiti co-progettati con le aziende interessate a inserire nei propri organici diverse figure professionali che si qualificano attraverso l'attività in aula/laboratoriale e in stage presso le strutture alberghiere. L'inserimento lavorativo è subordinato alla partecipazione ad appositi corsi di formazione gratuiti finanziati dal progetto Pipol: in questo modo le persone, anche prive di specifica esperienza, potranno acquisire le conoscenze specialistiche richieste dalle aziende.



Sono più di 25 le strutture alberghiere coinvolte in questa interessante operazione. A Trieste gli alberghi coinvolti sono 14: Hotel San Giusto, Trieste Hotel Sonia, Hotel Urban, Hotel Eden Sistiana, Hotel Roma, Hotello (urban homy srl), Hotel James Joyce, Alla Valle di Banne, Hotel Aurora Duino, Hotel Victoria, Hotel Italia, NH Hotel Doubletree by Hilton, Hotel All'Arco, Residence Therisia.



A Grado invece sono 12: La Subida; Hotel Park Spiaggia; G-Hotel di Gallerini, Villa Felcaro; Hotel Hannover; Laguna Palace Hotel; Europalce Hotel BW Signature Collection; Hotel Helvetia; Hotel Trieste; Hotel Astoria; Villaggio Turistico Europa; Albergo alla Spiaggia.



Il programma dei lavori, che saranno moderati da Gianni Fratte, responsabile dei Servizi alle Imprese della Regione, prevede l'introduzione di Anna D'Angelo, direttore del Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione, a cui faranno seguito gli interventi di Guerrino Lanci, responsabile dell'Hotel Italia di Trieste, di Patrizia Bortolotto, responsabile dell'hotel NH Hotel Doubletree by Hilton di Trieste, di Alessandro Lovato, responsabile dell'hotel Astoria di Grado e di Iosco Sirc, responsabile della Subida di Cormons.



L'incontro online è un'opportunità per verificare direttamente le caratteristiche dei profili ricercati, le modalità di candidatura e i contenuti dei corsi di formazione.



La partecipazione alla presentazione online è libera e le persone interessate a partecipare all'evento possono iscriversi entro il 30 gennaio al seguente link: https://forms.office.com/r/9zhL37y11N



Per informazioni contattare la struttura Servizi alle imprese inviando una mail all'indirizzo servizi.imprese@regione.fvg.it oppure telefonando ai seguenti numeri telefonici: 040/3772815 o 334/1089047. ARC/RT/ma