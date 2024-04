Lavoro:Rosolen, Recruiting Day 8/5 a Monfalcone è preziosa opportunità

Trieste, 2 apr - "La formula del Recruiting Day conferma il ruolo da protagonista della parte pubblica nell'incrocio tra la domanda e l'offerta, nell'incontro tra coloro che cercano lavoro e i privati che lo offrono: le nostre professionalità attive ai centri per l'impiego danno un supporto nella selezione, nell'informazione e nell'accompagnamento dei candidati e l'evento dell'8 maggio a Monfalcone rappresenterà un'opportunità preziosa".È il commento dell'assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Alessia Rosolen alla giornata odierna che ha visto, nella sede del Comune della città cantierina, la presentazione del Recruiting Day del prossimo 8 maggio in cui sono interessate ben undici aziende per un centinaio di posti di lavoro disponibili.I profili ricercati riguardano le aree produttiva, tecnica e amministrativa. Le autocandidature, con il proprio curriculum vitae, vanno inviate entro domenica 28 aprile al link https://bit.ly/RAFVG2024_RD_MonfalconeIl Recruiting Day si terrà nella stessa sede del Comune di Monfalcone di piazza della Repubblica.La Art.Co. Servizi Soc. Cooperativa di Palmanova cerca operatori per la manutenzione del verde e operatori cimiteriali, mentre la Fidema Group di Monfalcone ha bisogno progettisti junior e senior e disegnatori tecnici nel settore navale, civile e industriale. Operai panettieri, pasticceri e addetti al confezionamento sono richiesti da Gaia Glutenfree, di Monfalcone, specializzata nella produzione di alimenti senza glutine/esenti da determinati allergeni. La Liebherr Italia spa, che pure ha sede a Monfalcone, attiva nelle soluzioni di refrigerazione avanzate, cerca tecnici per supporto da remoto e per centro riparazioni, ricondizionamenti e manutenzioni autogrù.La Metallurgica Metalinox di Villa Vicentina necessita di saldatori, operatori taglio laser punzonatura-piegatura, addetti controllo qualità, impiegati di ufficio tecnico e operatori asportazione truciolo. Nel tessile opera invece la Miko srl di Gorizia, che produce la microfibra Dinamica: punta su addetti alla produzione, manutentori elettrici, design specialist junior e ingegneri di processo. Ha stabilimenti a Gradisca e a Duino la Mondi Gradisac, che cerca internal sales, operai di prestampa su macchine automatizzate, operai di produzione su macchine automatizzate e personale per la contabilità e la fatturazione.Per la Ondulati e Imballaggi del Friuli spa la ricerca è di operai conduttori macchine di linea, manutentori elettrici e meccanici e carrellisti. La multiservizi Politecnica Friulana srl Pfgroup necessita di addetti alle pulizie, carrellisti, addetti alla logistica con utilizzo di attrezzature, escavatoristi, camionisti/autisti con patente C-CQC e saldo carpentieri. Responsabile manutentore meccanico, elettricista a turno sono le figure che occorrono alla Sofidel di Monfalcone, che opera nella produzione della carta per uso igienico e domestico. Infine, la Videlio Hms Operations di Monfalcone, attiva nel design e nell'audio-video, cerca impiegati tecnici Avit, impiegati tecnici rigging e impiegati tecnici audio-video. ARC/PPH/al