Lavoro: Rosolen, Recruiting Day importante per Isontino e Monfalcone

Monfalcone, 20 set - "Il Recruiting Day è un evento importante per l'Isontino e per Monfalcone, un centro strategico dal punto di vista industriale non esclusivamente per quanto concerne la navalmeccanica. Questa iniziativa rientra nel percorso che la Direzione Lavoro, i centri per l'impiego e i servizi per il lavoro della Regione stanno realizzando non solo per intercettare competenze presenti sul mercato ma anche per attivare percorsi formativi necessari sia nell'ambito del Pnrr che legati al Fondo sociale europeo".

Lo ha affermato oggi l'assessore al Lavoro e Formazione Alessia Rosolen nel corso della presentazione del Recruiting Day in programma martedì 17 ottobre nella sede del Comune di Monfalcone, organizzato dai Servizi per il lavoro della Regione in collaborazione con Randstad.

"Il Friuli Venezia Giulia sta anticipando i tempi - ha sottolineato Rosolen - rispetto le proiezioni che segnalano in modo sempre più evidente, sia a livello nazionale che nella nostra regione, le problematiche dovute al calo demografico e al mismatch delle competenze richieste dalle imprese".

A tal proposito ammonta a un centinaio il numero delle persone ricercate complessivamente dalle dodici aziende del territorio isontino protagoniste del Recruiting Day: Boato International, De Wave, Goriziane Group, Ilcam, Miko, MW Fep, Nidec Asi, Ondulati e Imballaggi del Friuli, Perfetti Van Melle, Schmucker, Tecnocoop e Westinghouse/Mangiarotti.

"Le ultime previsioni a nostra disposizione su domanda e offerta per il periodo 2023-2027 - ha aggiunto Rosolen - ci dicono che il Friuli Venezia Giulia avrà bisogno di quasi 28mila nuovi occupati, mentre oltre 67mila persone avranno bisogno di aggiornare o modificare del tutto le proprie competenze e di una formazione di qualità. Fenomeni che riguarderanno al 23% i dipendenti pubblici, al 57% chi opera nel privato e al 20% i lavoratori autonomi".

"I settori maggiormente coinvolti risulteranno quelli del turismo, della ristorazione, dei servizi avanzati alle imprese e alle persone, delle telecomunicazioni e delle iniziative culturali - ha spiegato l'assessore -. Va fatta una profonda riflessione sulla politica industriale del Friuli Venezia Giulia. Queste proiezioni confermano che abbiamo bisogno di puntare soprattutto su professioni sempre più qualificate".

Durante il suo intervento l'assessore Rosolen ha snocciolato alcuni dati anche per quanto riguarda la mancanza di occupati con alta specializzazione."Tra il 2023 e il 2027 nel mismatch tra domanda/offerta mancheranno 4.100 persone qualificate. Allo stesso tempo - ha concluso - il mondo del lavoro avrà bisogno di 5.650 diplomati, di 1.160 ragazzi in uscita dagli istituti tecnologici superiori (Its) e di oltre 6mila laureati".

Per conoscere nel dettaglio le diverse figure di cui hanno bisogno le dodici realtà presenti al Recruiting Day basta consultare la pagina https://bit.ly/RAFVG2023_RecruitingDayMonfalcone

Nel corso della conferenza stampa, cui ha preso parte anche il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, è stato ricordato infine che le persone interessate devono inviare il proprio curriculum entro lunedì 9 ottobre. Sarà comunque svolta una preselezione per verificare il possesso dei requisiti per individuare i candidati maggiormente in linea con i profili ricercati dalle aziende. ARC/RT/gg