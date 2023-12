Lavoro: Rosolen, Rectruiting day per 40 posti nel turismo a Grado

L'assessore: necessario che le imprese investano su piani di welfare



Pordenone, 21 dic - "Il Recruiting day che presentiamo oggi conferma l'impegno che la Regione Friuli Venezia Giulia ha preso nel favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'attivazione e il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di servizi innovativi per ridurre il mismatch di competenze. Resta la necessità di investire ancora di più sul lavoro di qualità, elemento essenziale per cercare di migliorare ulteriormente i livelli di occupazione anche nel turismo e nell'accoglienza che rappresentano un'importante leva di sviluppo del Friuli-Venezia Giulia".



Lo ha affermato l'assessore regionale al Lavoro, formazione e ricerca Alessia Rosolen questa mattina a margine della presentazione - nel palazzo della Regione a Trieste - del Recruiting day promosso dall'Amministrazione regionale in collaborazione con due importanti strutture alberghiere di Grado, il Laguna Palace Hotel (moderno albergo 4 stelle superior) e il Laguna Faro Suites (un design boutique hotel inaugurato l'anno scorso). "Questa urgenza - ha proseguito Rosolen - esige un patto di corresponsabilità e un ruolo attivo delle imprese. Anche per gli alberghi infatti vale il principio secondo cui, oggi, sono i candidati a scegliere le aziende nelle quali lavorare e non viceversa, confermando la necessità per le strutture ricettive di investire su quanto può renderle maggiormente attrattive sul mercato, sia in termini di qualità dei contratti che di offerta di proposte di welfare".



I posti di lavoro offerti dalla due strutture sono quaranta. I profili ricercati sono: direttore di albergo, housekeeping manager, barman, camerieri ai piani, camerieri di sala, cucina executive chef, cucina chef, cucina lavapiatti, economo, estetista, terapisti e responsabile della reception. Per partecipare alla selezione è necessario inoltrare il curriculum entro il 10 gennaio 2024 attraverso il sito dedicato della Regione. L'appuntamento per i colloqui e per gli incontri con i responsabili del personale delle imprese alberghiere è per il 19 gennaio 2024 a Grado in Riva Brioni 17. Per informazioni e per inviare il curriculum https://bit.ly/RAFVG2024LagunaPalaceH ARC/LIS/gg