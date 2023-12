Lavoro: Rosolen, Regione auspica firma proroga solidarietà Wartsila

Questo pomeriggio si è tenuto il tavolo con il Ministero, aggiornato al 9 gennaio



Trieste, 28 dic - "La Regione auspica che l'accordo con Wartsila possa essere raggiunto nella massima trasparenza delle posizioni e nel totale rispetto delle prerogative sindacali, ribadendo che l'ammortizzatore sociale non è un fine ma uno degli strumenti che devono portare a una reindustrializzazione dell'area, che assicuri i livelli occupazionali sia diretti che indiretti. Per quanto riguarda la stesura dell'Accordo di Programma sono già stati calendarizzati serrati incontri nel mese di gennaio. La Regione continua a operare nella ricerca della soluzione".



Così, questo pomeriggio, l'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, che ha partecipato ai lavori del tavolo Wartsila, vertice in videoconferenza convocato dal Ministero su richiesta dell'azienda, dopo i precedenti incontri che si sono susseguiti lungo tutto il corso del 2023, ultimo dei quali il 19 dicembre scorso.



I vertici dell'azienda avevano comunicato, solo nella giornata di ieri, il raggiungimento di un accordo di natura economica con le organizzazioni sindacali sul prolungamento del contratto di solidarietà per la durata di altri sei mesi alla scadenza del 31 dicembre 2023. Accordo che pareva pressoché raggiunto.



"Nell'incontro di oggi con il Ministero, la Regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali, l'azienda ha messo sul tavolo ulteriori questioni che hanno suscitato perplessità, se non altro per il metodo, sia tra le istituzioni che tra i rappresentanti dei lavoratori", ha osservato a margine, Rosolen.



"Il Ministero ha proposto una bozza di accordo sulla quale azienda e sindacati si sono riservati, a strettissimo giro, di far pervenire le proprie osservazioni. Il tavolo, pertanto, è stato aggiornato al 9 di gennaio prossimo, a Roma, per l'auspicata definizione del accordo di solidarietà". ARC/PT/pph