Lavoro: Rosolen, Regione seleziona laureati per aziende Fvg

144 richieste d'incontro con operatori dei Centri per l'impiego al Digital Job Breakfast. Sabato 29 maggio i colloqui online.



Trieste, 27 mag - Sono 144 i laureati e laureandi dell'Università di Udine che hanno prenotato un colloquio con gli operatori dei Centri per l'impiego regionali al Digital Job Breakfast, l'evento di orientamento professionale in programma online sabato 29 maggio.



All'evento, che punta a favorire l'incontro tra studenti/neolaureati e imprese attraverso presentazioni aziendali e colloqui, la Regione sarà presente con i Centri per l'impiego per selezionare profili da inserire in aziende e studi professionali del territorio. "La missione dei nostri Servizi per il lavoro - spiega l'Assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen - è quella di favorire l'incontro tra chi cerca e offre lavoro, intermediando le richieste di personale che provengono dalle aziende e incrociandole con la disponibilità di competenze adeguate. Sono oltre 1.700 le imprese che si sono rivolte alle strutture regionali nell'ultimo anno per trovare le figure professionali di cui avevano bisogno. Una cinquantina circa quelle che hanno attivato specifici corsi di formazione su commessa, finalizzati a preparare profili specializzati difficili da reperire sul mercato del lavoro, e il numero delle aziende interessate a costruire percorsi di formazione è ulteriormente aumentato in questi primi 5 mesi del 2021".



Al Digital Job Breakfast la Regione presenta una quindicina di proposte di assunzione per neo laureati provenienti da diverse realtà locali: si cercano profili specializzati in architettura, informatica, ingegneria civile, meccanica, elettronica, ambientale, lingue straniere, economia, marketing e comunicazione. Disponibili anche offerte di lavoro all'estero, intermediate dalla rete Eures Fvg che ricerca ingegneri meccanici/meccatronici, elettronici e aerospaziali per alcune imprese olandesi.



La diretta dell'evento può essere seguita sui canali social del Career center Uniud, a partire dalle ore 9. A seguire, i candidati che hanno prenotato il colloquio incontreranno gli operatori regionali sempre online, per conoscere più da vicino i profili ricercati e presentare il proprio curriculum vitae e le proprie aspirazioni professionali.



"I servizi regionali per il lavoro - conclude l'assessore - sono sempre aperti e disponibili ad accogliere e intercettare le candidature di giovani in uscita dai percorsi di studio per orientarli verso il mercato del lavoro, attraverso consulenze su curriculum vitae e colloquio, politiche attive per l'occupazione e strumenti per rafforzare le competenze e promuovere l'inserimento lavorativo nelle aziende". ARC/COM/ma