Lavoro: Rosolen, riscrivere regole per adattarsi a cambiamenti società

Trieste, 20 ott - "Stiamo vivendo una vera rivoluzione che ridefinisce in maniera sistematica molti aspetti a lungo ritenuti consolidati del Paese: una situazione figlia di posizione sbagliate o di decisioni non assunte nella convinzione che alcuni sistemi fossero immutabili, che spazia dalle limitazioni all'accesso al sistema universitario ai contratti collettivi fino agli appalti e alle qualifiche professionali. È quindi compito degli amministratori pubblici riscrivere molte delle regole che hanno caratterizzato la nostra società in questi anni". Lo ha detto a Trieste all'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen durante il convegno Impresa/Sociale evidenziando "il supporto e la collaborazione garantiti alle imprese sociali dalle Regione e l'attenzione riservata ad esse anche nella prossima programmazione rispetto agli strumenti messi a disposizione tramite il Fondo sociale europeo e la nuova "Strategia regionale di specializzazione intelligente" (S3). Questi ultimi sono due strumenti fondamentali, ma è necessario tenere conto del fatto che oggi il ruolo dell'impresa sociale non può essere separato dalla modifica di alcune normative rispetto a interventi di più ampio respiro sul mondo del lavoro". Nel corso dell'incontro l'assessore ha confermato l'apertura della Regione al confronto costruttivo con le realtà operanti in ambito sociale e la disponibilità "a riscrivere il patto sociale tra di esse e le istituzioni, per guardare avanti rispetto a un tema fondamentale come il valore che le persone, in particolare le nuove generazioni, danno al lavoro. Dopo la pandemia sono emerse posizioni decisamente diverse rispetto al passato sull'importanza e il ruolo dell'impiego rispetto ad altri aspetti della vita delle persone. Un tema sul quale è necessario che istituzioni e imprese, anche del sociale, discutano approfonditamente". Il convegno, che vede la partecipazione di numerosi esponenti del mondo della cooperazione, di esperti del settore e di docenti universitari, proseguirà fino a sabato. ARC/MA/al