Lavoro: Rosolen, società benefit in Fvg + 32% rispetto a ottobre 2022

2° Forum previsto fra il 24 e il 26 ottobre prossimi Udine, 16 mag - "La presenza delle società benefit in regione, come rivelano i dati camerali aggiornati ad aprile scorso, è aumentata del 32% rispetto ad ottobre 2022, passando da 52 a 69 società, complice non solo il nostro 1° Forum ma anche il dibattito che si è innescato sul tema. L'incremento a cui stiamo assistendo è un ottimo segnale di vivacità del territorio, di sensibilità imprenditoriale e di capacità di reazione ai cambiamenti in atto nell'economia globale. La seconda edizione del Forum è in programma fra il 24 e il 26 ottobre e si svolgerà fra Trieste e Udine". Lo ha affermato oggi l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, intervenendo in videoconferenza al tavolo di lavoro sulle società benefit in Friuli Venezia Giulia, tappa di avvicinamento al secondo Forum delle società benefit "Fabbricare Società". L'iniziativa dell'assessorato regionale Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia è realizzata tramite l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in collaborazione con Animaimpresa. Al Tavolo partecipano anche la Direzione centrale attività produttive e turismo, insieme alle Università di Trieste e Udine alle Camere di Commercio di Pordenone-Udine e della Venezia Giulia, a Friulia spa, alla Fondazione Equal Salary di Zurigo e alla consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel suo intervento l'esponente della Giunta Fedriga ha sottolineato la trasversalità e l'importanza del tema tanto da rientrare ampiamente nelle politiche che l'Amministrazione regionale metterà in atto con le iniziative in programma nei prossimi anni. "Bisogna immaginare un ulteriore passaggio per la nostra regione - ha aggiunto Rosolen - che, oltre ad essere la prima ad aver realizzato il Forum dedicato alle società benefit, deve porre in essere delle riflessioni sul welfare accessorio che accompagna la parte salariale dei lavoratori e passa attraverso tutto ciò che una società benefit riesce a costruire al suo interno: dal welfare aziendale alla responsabilità sociale di impresa, dal lavoro agile all'equal-salary". "L'evento odierno 'Verso Fabbricare Società' - ha specificato Rosolen - è un ulteriore passo nel percorso che l'Amministrazione regionale sta compiendo per evolvere insieme al mondo dell'economia e poter affiancare le imprese nella svolta a favore del bene comune. La visione che sottende al concetto di società benefit è la stessa che sottende alle ipotesi di sviluppo della nostra regione". Come è emerso dall'incontro, il tavolo di lavoro che si riunisce da inizio 2022 raccoglie un interesse costante delle aziende verso questo modello societario in termini di informazione e formazione. E' un modello d'impresa innovativo e virtuoso nel quale, oltre al perseguimento dello scopo di lucro, l'azienda guarda a scopi che contribuiscono alla prosperità ambientale, sociale ed economica a lungo termine, superando il concetto di corporate social responsibility ed introducendo l'innovativo concetto di 'beneficio condiviso'. Il 1° Forum nazionale delle Società Benefit ha registrato 30 ospiti nazionali e internazionali, 450 partecipanti, 4 sedi, 20 video interviste alle Società Benefit del Friuli Venezia Giulia. Tra i risultati più importanti della prima edizione si annoverano i contatti tra le Società Benefit, la diffusione del modello, i contatti con i protagonisti nazionali ed internazionali che hanno contribuito ad avviare questo nuovo paradigma d'impresa. I materiali dello studio sulle società benefit presentato in occasione dell'evento e il vademecum sono disponibili sul sito https://www.fabbricaresocieta.it/ ARC/LP/gg