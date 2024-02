Lavoro:Rosolen, tempi e obiettivi certi per protocollo con Fincantieri

A Monfalcone tavolo interistituzionale Monfalcone, 3 feb - "La Regione è pronta a fare la propria parte per contribuire al miglioramento dell'impatto sociale della cantieristica su Monfalcone. Il protocollo tra Governo, Comune, Regione, Fincantieri e parti sociali, che si intende definire e sottoscrivere entro la primavera, dovrà prevedere obiettivi e tempistiche certe su alcuni temi strategici". Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, Università e famiglia Alessia Rosolen prendendo parte, in rappresentanza della Regione, al tavolo interistituzionale promosso dal Comune di Monfalcone e presieduto dal sindaco Anna Maria Cisint a cui hanno partecipato anche Fincantieri, Confindustria Alto Adriatico, Cna, Confartigianato, Ascom, Cgil, Cisl e Uil. "L'accordo - ha precisato Rosolen - dovrà porre l'attenzione, con impegni precisi di tutte le parti, su piani assunzionali dell'azienda, formazione dei lavoratori, accorciamento delle filiere e azioni di welfare territoriale da mettere in campo secondo un cronoprogramma partecipato e prestabilito". Tra gli obiettivi già condivisi vi è l'interesse di tutte le parti affinché vi sia un aumento dell'occupazione diretta e una riduzione del ricorso ai subappalti, oltre ad una gestione dell'integrazione dei lavoratori stranieri tale da ridurre l'impatto sociale sui servizi comunali e territoriali quali trasporto, istruzione, sanità. Da lunedì prossimo Fincantieri avvierà sei corsi di formazione per un centinaio di lavoratori italiani all'interno del progetto "Maestri del mare" volto a qualificare la manodopera nel settore nautico, progetto che gode anche del sostegno della Regione. ARC/SSA/gg