Lavoro: welfare territoriale Maniago esempio attrattività da replicare

Presentato progetto a favore degli occupati che operano nelle imprese del Nip



Maniago, 16 mar - Un progetto come quello avviato oggi a Maniago da un lato rappresenta concretamente il significato di attrattività del territorio e, dall'altro, mette in pratica in maniera innovativa ciò che è espressamente previsto la legge Sviluppoimpresa.



Sono questi in sintesi i concetti espressi oggi a Maniago nella sede del Nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone (Nip) dagli assessori regionali al Lavoro e alle Attività produttive nel corso della presentazione del progetto di welfare territoriale.



L'iniziativa, come spiegato, è stata sviluppata e coordinata dal Consorzio Nip in collaborazione con il Comune di Maniago e Friulovest Banca e vede come partner progettuali Confindustria Alto Adriatico la delegazione di Maniago di Ascom Confcommercio, con il patrocinio della Regione e partner tecnico Well-Work & Ollipay. Il suo obiettivo è quello di fornire alle realtà industriali del territorio la possibilità di erogare ai propri dipendenti dei crediti da spendere presso gli esercenti locali, per acquistare beni o servizi, in modo semplice, smart e conveniente. Il progetto inoltre vuole rafforzare la rete tra le attività commerciali e le realtà industriali del territorio, trasformando il welfare aziendale, spesso obbligatorio nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in un valore condiviso e una risorsa per il territorio. Uno scopo intrinseco dell'attività è quello di aumentare la forza lavoro locale, attraendo nuovi individui e nuove famiglie, ripopolando così le Valli e Dolomiti Friulane in controtendenza con l'indice demografico.



Come evidenziato dall'assessore regionale al Lavoro, progetti come questi del Nip danno senso a ciò che genericamente vengono definite le iniziative per aumentare l'attrattività di un territorio. Il tema legato al welfare - è stato ricordato dall'esponente dell'esecutivo - è uno di quelli che ha contribuito in modo importante al miglioramento dei dati relativi all'occupazione in Friuli Venezia Giulia, in particolare quella femminile, la quale ha trainato la riduzione del gender gap. Questi numeri, poi, si inseriscono in un contesto più ampio rappresentato dagli occupati in regione, valore attestatosi intorno alle 520mila unità e che porta il territorio sul podio a livello nazionale in valore percentuale. L'assessore regionale ha infine ricordato il legame esistente tra lavoro e qualità della vita, dove la scelta del luogo in cui operare è legato alla presenza di una serie di servizi ma anche a progetti di welfare come quelli presentati a Maniago.



Dal canto suo l'assessore regionale alle Attività produttive ha posto in risalto quanto di positivo è stato fatto negli anni dal Nip, i cui risultati si possono vedere nell'incremento del numero delle imprese insediate e nella continua richiesta di nuovi ingressi di realtà produttive nel tessuto maniaghese. Per quanto riguarda l'iniziativa legata al welfare aziendale, l'esponente dell'Esecutivo ha rivolto un plauso ai suoi ideatori, poiché dimostra un lavoro di squadra che vede protagonisti i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tutti questi operatori si sono mossi con rapidità capendo e interpretando le esigenze delle imprese e dei loro lavoratori, diventando così precursori di ciò che era già stato previsto all'interno della legge regionale Sviluppoimpresa.



L'adesione al progetto porterà molteplici vantaggi alle imprese: migliorare l'efficienza fiscale e le performance dell'azienda; fidelizzare i dipendenti, ridurre il turnover, e migliorare l'immagine esterna dell'azienda; contribuire alla crescita delle piccole attività locali. La piattaforma WelfareFVG, dove le aziende caricheranno il credito welfare dei dipendenti, è pensata e orientata a 360° verso le esigenze dei dipendenti, semplice e intuitiva. La piattaforma divide il paniere di beni e servizi in 5 macro categorie: Consigliati, Servizi, Buoni e Gift Card, Rimborsi, Futuro e Salute. Sarà inoltre disponibile per i dipendenti un'App grazie alla quale potranno utilizzare il credito welfare per la spesa di tutti i giorni, anche per piccoli importi, nei negozi e presso i commercianti del territorio che fanno parte del network, sostenendo il commercio locale e pagando in modo conveniente, innovativo, veloce, tracciabile e sicuro. ARC/AL/ma