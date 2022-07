Learning city: Rosolen, governare cambiamenti migliorando qualità vita

Trieste, 1 lug - "Siamo di fronte a un modello di società che si sta rinnovando e in questo processo le persone hanno bisogno di un accompagnamento da parte delle istituzioni statali e locali. Relativamente a ciò, oggi serve un'idea di comunità che declini nel modo migliore i cambiamenti tecnologici, ambientali e sociali che intervengono nei nostri territori".Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al Lavoro e all'Istruzione Alessia Rosolen in chiusura della tavola rotonda titolata "Esperienze a confronto per lo sviluppo della Learning City" dedicata al progetto che vede la partnership tra la Regione e la municipalità israeliana di Modi'in.Come ha spiegato l'esponente della Giunta, l'incontro ha generato una serie di riflessioni, tra cui quella che configura il modello inclusivo in Italia partire da una base solida, costituita non solo dalle università e dai centri di alta formazione e di eccellenza, ma anche da quella moltitudine di associazioni culturali che diffondono la conoscenza nelle comunità."Rispetto a questo - ha continuato l'assessore -, l'obiettivo adesso è fare quel salto di qualità che favorisca il coinvolgimento nei processi di conoscenza e di formazione anche di coloro che ne sono esclusi, spiegando ciò che in buona parte esiste già e le modalità di accesso a questi percorsi".Fondamentale, come ha rimarcato Rosolen, è rafforzare la rete che collega le offerte formative e culturali delle istituzioni e delle associazioni agli stessi cittadini, sull'impronta di quell'apprendimento permanente che è la ragione sociale della collaborazione con Israele.Infine, l'assessore ha posto l'accento su un altro tema emerso dalla tavola rotonda: il sentimento di identità e di appartenenza quale elemento essenziale per coinvolgere e rendere partecipe una comunità nell'affrontare le dinamiche di una fase di cambiamento mirata a migliorare la qualità della vita, "in un'ottica - ha concluso - in cui tutti insieme convintamente concorrono allo stesso risultato". ARC/GG/ma