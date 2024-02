Legge elettorale: Roberti, da opposizione toni inaccettabili

"Nessun 'golpe': è in corso un ragionamento per superare distorsioni e ottimizzare risorse e tempi" Trieste, 20 feb - "Spiace che l'opposizione utilizzi un linguaggio inadeguato e del tutto fuori luogo, evidentemente per mancanza di argomenti, a difesa di un sistema elettorale dei Comuni che può essere migliorato per una miglior espressione della volontà popolare e una razionalizzazione dei tempi e della spesa pubblica". Così l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti oggi a Trieste in sede di Consiglio regionale, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata sul tema dell'ipotesi di un nuova legge regionale. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, "non è in atto alcun 'golpe', ma un ragionamento su alcune possibili modifiche della legge elettorale che riguarda i Comuni e che vadano a correggere alcune anomalie. Ma non solo, c'è anche l'opportunità di ottimizzare tempistiche e risorse allineando le scadenze elettorali degli enti locali e della Regione in modo tale da produrre un significativo risparmio di denaro pubblico". "Per quel che riguarda poi l'abbassamento della soglia dal 50 al 40 per cento per i ballottaggi - ha aggiunto Roberti - si tratta di un provvedimento che è già stato adottato, in maniera politicamente trasversale, dalla Regione Toscana e dalla Sicilia". "Il decadimento del dibattito ai toni inaccettabili usati dell'opposizione - ha concluso Roberti - rischia di pregiudicare la strada di un confronto corretto e costruttivo su un argomento di grande importanza, perché riguarda il valore della rappresentanza democratica, che deve corrispondere il più possibile all'espressione di voto dei cittadini". ARC/GG/pph