LeggiAMO 0-18: Regione Fvg, assicurare uguali opportunità ai giovani

Avviata la seconda edizione di Summer School del progetto regionale leggiamo 0-18



Udine, 29 ago - L'Amministrazione regionale continuerà a sostenere il progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, frutto di un accordo che vede coinvolti tre assessorati (Cultura, Istruzione-Famiglia e Salute), nella convinzione che ciò che si apprende fino ai 18 anni segni in maniera fondamentale le scelte della propria vita. Accanto a questo un altro elemento cardine del progetto e priorità dell'Amministrazione regionale è quello di assicurare le medesime opportunità a tutti i ragazzi.



E' la sintesi del messaggio che l'assessore regionale all'Istruzione ha voluto portare oggi a palazzo Morpurgo, a Udine, per la seconda edizione della Summer School di LeggiAMO 0-18: una giornata di formazione avanzata dedicata a docenti, bibliotecari, operatori e amministratori regionali. Un'esperienza formativa di aggiornamento per parlare di libri, di promozione della lettura, di strategie di lettura inclusiva, di nuovi punti di vista sulla formazione. L'adesione a questo secondo appuntamento ha visto oltre 110 iscritti nel complesso dei percorsi formativi previsti.



L'esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia ha rimarcato il sostegno trasversale da parte dei tre assessorati, un coinvolgimento che rappresenta un approccio lungimirante e multidisciplinare per un progetto che affronta molteplici aspetti: dal tempo, alle opportunità, dalla cittadinanza fino alla partecipazione alla comunità di appartenenza.



Nel suo intervento l'assessore del Friuli Venezia Giulia ha ringraziato quanti hanno immaginato quello che ha definito essere un percorso di inclusione trasversale e di opportunità regalato ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini e alle bambine del nostro territorio e ha poi evidenziato due elementi peculiari della Summer school: da un lato la fruizione di luoghi del Friuli Venezia Giulia che vengono messi a disposizione, sinonimo di comunità, di valorizzazione del patrimonio storico e di conoscenze; dall'altro l'arricchimento in termini di percorsi formativi rivolti agli insegnanti che sono fra le prime persone ad interfacciarsi con i nostri ragazzi.



Durante l'evento è stato anche ricordato come sarà Trieste la città ospite del 39° Congresso Internazionale Ibby (International Board on Books for Young People) dal 30 agosto al 1° settembre 2024.



La Summer School di LeggiAMO 0-18, progetto di promozione alla lettura della Regione Friuli Venezia Giulia, è resa possibile grazie alla collaborazione del Consorzio culturale del monfalconese, del Centro per la Salute del Bambino Onlus, di Damatrà onlus, dell'associazione italiana biblioteche - sezione Fvg, della Fondazione Radio Magica onlus. L'edizione 2022 è realizzata in collaborazione con il Comune di Udine, la Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", i Civici Musei di Udine, "Librerie in Comune" e con il patrocinio di Anci Fvg.



Tre i percorsi formativi che prenderanno corpo nel corso della giornata (Linea Arancio, Linea Verde e Linea Argento) che traggono ispirazione dalle parole chiave del Manifesto di LeggiAMO 0-18: "tempo", "libri", "relazione". La Linea Arancio e la Linea Verde, sono rivolte a docenti, bibliotecari e operatori mentre la Linea Argento è dedicata esclusivamente agli amministratori locali. ARC/LP/pph