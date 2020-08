Legno: Fvg sarà a Festival della foresta di Longarone dall'11 al 13/9

Trieste, 31 lug - La Regione Friuli Venezia Giulia sarà presente alla fiera di Longarone per il Festival della foresta in programma nei giorni 11, 12 e 13 settembre.Lo ha confermato la Giunta regionale accogliendo la proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e della montagna, in collaborazione con gli assessori alle Attività produttive e turismo e alla Cultura e sport.Il Festival si propone di diventare il punto di incontro annuale del settore forestale, della filiera legno e della cultura del legno delle realtà alpine. Il tema che quest'anno sottende l'evento sarà Rinascita, con uno sguardo in particolare alle risorse boschive del Nordest, colpite dalla tempesta Vaia nell'ottobre 2018 e poi dal Covid-19.La partecipazione della Regione si sostanzierà in diverse iniziative, in programma nello stand istituzionale di circa quaranta metri quadrati, oltre ad ulteriori venti metri quadrati esterni, in collaborazione con il Consorzio Boschi Carnici in rappresentanza dei proprietari forestali pubblici, del Cluster arredo casa del Friuli Venezia Giulia e del Distretto culturale del Friuli Venezia Giulia appena costituito.Il programma include un convegno interregionale sullo stato fitosanitario delle foreste dopo la tempesta Vaia, che metterà a confronto tre realtà forestali locali, assieme all'Università di Padova impegnata nel monitoraggio e nel contrasto del fenomeno del bostrico. Prevista anche una dimostrazione nella foresta regionale del Cansiglio sulle moderne tecniche di costruzione della viabilità forestale.Il Consorzio boschi Carnici, parteciperà allo stand presentando la propria gestione forestale plurisecolare e il punto di vista dei proprietari forestali pubblici nella gestione sostenibile e nella tracciabilità del legno. L'arredo dello stand sarà arricchito da alcune sedute a forma di cilindri realizzate con il legno abbattuto dalla tempesta Vaia. Anche il Cluster arredo casa porterà degli oggetti prodotti con il legno delle foreste abbattute.Il Distretto culturale del Friuli Venezia Giulia metterà in esposizione tre arpe celtiche realizzate dagli studenti della scuola del mobile di Brugnera sotto la guida del maestro Mario Buonoconte di Pagnacco e organizzerà una serie di concerti, sia all'interno della fiera di Longarone che all'aperto nella foresta del Cansiglio.L'iniziativa si inserisce nell'insieme di azioni di promozione della filiera foresta legno, come il Saie, il Made e altre, in funzione dell'attuazione degli impegni sottoscritti anche dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'accordo interregionale di Verona del 2016 per il settore forestale e del legno. ARC/SSA/al