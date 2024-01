Libri: Anzil, ricordo Nassiriya merita verità della Storia

San Giorgio di Nogaro, 25 gen - "Raccontare una verità scomoda ma autentica non scalfisce l'onore e il valore dei nostri militari all'estero, bensì contribuisce a inserire l'attentato di Nassiriya nella Storia. Questo libro svolge dunque un ruolo documentale importante e rende onore all'impegno nazionale per la pace. L'Italia, infatti, è ancor oggi la nazione che impiega, dopo gli Stati Uniti, il maggior numero di uomini nelle missioni di pace all'estero".Così il vice governatore con delega alla Cultura Mario Anzil ha portato il suo messaggio alla presentazione del libro "Nassiriyah. Dall'attentato alla ricerca della verità" scritto dal generale di Corpo d'armata dei carabinieri Carmelo Burgio. L'autore, presente a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, ha dialogato con Salvatore Distefano e Fabiano Manzan, esperti di sicurezza. Nel suo libro Burgio ha ricostruito l'attentato in cui vent'anni fa persero la vita 19 carabinieri italiani in missione in Iraq e ha riportato la vicenda che ne seguì sotto il profilo giudiziario.Anzil ha ricordato la sua personale esperienza nell'Arma dei Carabinieri nelle fila del 13mo reggimento Gorizia."La presentazione di questo importante libro è un'occasione per esprimere il forte attaccamento allo spirito dell'Arma. Negli occhi dei commilitoni che ho conosciuto, alcuni dei quali poi furono a Nassiriya, ho sempre riconosciuto l'umanità, l'orgoglio e la professionalità con cui i nostri militari si sono sempre distinti sia nelle missioni all'estero sia nelle quotidiane azioni a difesa della legalità nelle nostre comunità in Patria" ha concluso Anzil. ARC/SSA/ma