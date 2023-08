Lignano: Fedriga, masterplan offre visione prospettica sviluppo città

Lignano, 3 ago - "È particolarmente interessante l'iniziativa dell'Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro perché offre una visione prospettica rispetto alla trasformazione urbanistica della città. Uno sviluppo in chiave sostenibile, comprensivo dei nuovi impianti sportivi e servizi per la città. Un progetto molto ambizioso che guarda ai prossimi anni, creando quella regia necessaria per programmare gli interventi che potranno essere messi in cantiere. Questo non significa certamente realizzare tutto nel breve periodo, ma avere una strada tracciata per il futuro senza deviazioni che rischiano di far sprecare risorse pubbliche".

Lo ha sostenuto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che oggi ha preso parte alla presentazione del masterplan del Comune di Lignano Sabbiadoro che disegna la rigenerazione dell'area nord della località turistica.

"Si tratta di un progetto convincente anche perché va nella direzione della destagionalizzazione di Lignano - ha sottolineato Fedriga -. Oggi è fondamentale ampliare l'offerta turistica, potenziando la capacità ricettiva e offrendo servizi, attività ed eventi per 365 giorni".

"La Regione è pronta a mettere a disposizione i propri tecnici per tutti gli approfondimenti necessari per lo sviluppo di questa iniziativa destinata a interessare istituzioni di livello nazionale e investitori privati, fondamentali per far funzionare al meglio i servizi che saranno ospitati nella nuova area che nascerà a Lignano".

Punti di forza del masterplan, intitolato "120 anni verso il futuro", la creazione nella zona di ingresso a Lignano di una vera e propria città dello sport, dotata di impianti sportivi per numerose discipline e una struttura polifunzionale da 8mila posti in grado di ospitare eventi sportivi, convention e, soprattutto, grandi concerti. Un intervento che ridisegnerà anche la viabilità, dando particolare risalto alla mobilità sostenibile. ARC/RT/ma