Lingue minoritarie: 250mila euro per progetti tutela tedesco

Approvato dalla Giunta regionale il bando per il 2023



Trieste, 10 mar - Ammonta a 250mila euro l'importo stanziato nel bando 2023, approvato questa mattina in via definitiva dalla Giunta regionale, per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto l'assessore regionale alle Autonomie locali.



Il bando riguarda il territorio dei Comuni di Sappada, Sauris, Paluzza per la frazione di Timau, Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba ed è riservato ai Comuni, alle relative Comunità di montagna, agli enti riconosciuti e alle realtà senza scopo di lucro attive nella promozione del patrimonio linguistico e culturale germanofono.



Si finanziano domande singole o nell'ambito di un rapporto di partenariato relative a corsi di lingua e sulle tradizioni locali, conferenze, convegni, eventi, spettacoli e manifestazioni culturali, ma anche a ricerche in materia linguistica e culturale, iniziative a carattere informativo, comprese attività editoriali, discografiche, multimediali ed espositive, oltre a interventi di miglioramento dell'offerta linguistico-culturale delle biblioteche e dei musei. Verranno sostenuti anche progetti di cooperazione con enti operanti in Paesi europei germanofoni o regioni nelle quali sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche. Il finanziamento sarà concesso fino a un massimo di 15 mila euro per la domanda singola e 40 mila euro per la domanda con partenariato.



Sarà possibile presentare le domande di finanziamento entro il 28 aprile 2023. ARC/PAU/al