Lingue minoritarie: Roberti, a giugno bandi per progetti 2021

Trieste, 3 feb - I finanziamenti per la tutela delle lingue minoritarie non sono venuti meno, ma verranno erogati in due tranche in considerazione della possibilità effettiva di organizzare gli eventi previsti nella seconda metà del 2021, alla luce della situazione sanitaria.



Lo ha precisato l'assessore alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, rispondendo oggi in Aula ad un'interrogazione sulla situazione delle associazioni della minoranza linguistica friulana.



"I fondi sono stati confermati nella stessa misura del 2020. È però cambiata la modalità di erogazione: una parte, il cinquanta per cento, è stata assicurata subito per dare attuazione alle modalità ordinarie previste per i contributi in questione" ha spiegato Roberti aggiungendo che "il nostro obiettivo è predisporre i regolamenti e i bandi entro giugno per erogare la seconda tranche di finanziamenti sulla base dei progetti che saranno effettivamente presentati, alla luce della concreta possibilità di realizzare le attività programmate e della validità dei progetti stessi". ARC/SSA/ep