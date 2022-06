Lingue minoritarie: Roberti, corsi Uniud avvicinano Fvg e Argentina

Pordenone, 13 giu - "Consolidare quell'impulso identitario che caratterizza le nuove generazioni dei discendenti di emigrati italiani nel mondo e offrire loro anche nuove opportunità di lavoro sono due degli obiettivi che siamo certi questi corsi offriranno ai giovani argentini coinvolti in questa importante esperienza". Lo ha detto l'assessore regionale alle Lingue minoritarie Pierpaolo Roberti intervenendo oggi in videoconferenza all'avvio del corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" organizzato dall'Università di Udine, in collaborazione con l'Ente Friuli nel mondo e la Regione, iniziativa a carattere formativo e scientifico sul ruolo della lingua italiana e friulana nelle comunità di corregionali in Argentina e sulla ricchezza e diversità plurilingue e culturale del Friuli Venezia Giulia.Alla presenza della responsabile dei corsi, la professoressa Raffaella Bombi, glottologa del dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell'ateneo udinese e degli studenti che prenderanno parte all'attività, l'esponente dell'Esecutivo ha voluto porre in risalto l'importanza di questa attività che riesce ad abbinare a un aspetto prettamente scientifico quello più valoriale ed emozionale legato alla scoperta dei luoghi da cui partirono gli avi dei corsisti."È importante - ha detto Roberti nel suo intervento salutando gli undici corsisti - far convivere la parte focalizzata sulla lingua e la cultura friulana con quella che è la valorizzazione del patrimonio che i ragazzi hanno già ricevuto in eredità da chi in passato ha lasciato questa nostra terra per andare a cercare fortuna all'estero. Il nostro compito è quello di non disperdere l'attaccamento alle radici e l'identità che si è formata all'estero da chi non è originario di questi luoghi; grazie anche a questo corso dell'università di Udine può però venire a contatto e toccare con mano una realtà fino ad ora solamente tramandata oralmente, la quale risulterà sicuramente molto diversa da quella che era stata loro raccontata"."Al termine di questi corsi i ragazzi potranno portarsi a casa una bella esperienza per il periodo trascorso qui in Friuli Venezia Giulia e magari anche delle nuove opportunità di lavoro venutesi a creare con le aziende del nostro territorio". ARC/AL/ma