Lingue minoritarie: Roberti, mozione Aula rafforza nostra battaglia

Trieste, 1 feb - "Con grande soddisfazione l'Aula ha votato all'unanimità una mozione che interpreta alla perfezione gli obiettivi dell'Amministrazione regionale in materia di lingue minoritarie. Questo è un atto di indirizzo che certamente ci rafforza ma i nostri margini di azione, come è noto, sono legati esclusivamente alla forza politica che insieme possiamo mettere in campo".Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Autonomie locali e lingue minorietarie Pierpaolo Roberti durante la discussione in Consiglio regionale della mozione che ha proposto l'attivazione di due commissioni paritetiche per le lingue minoritarie e l'inserimento nella convenzione per la lingua friulana della messa in onda di servizi di informazione quotidiana sia radiofonici sia televisivi."Già la scorsa legislatura - ha spiegato Roberti - ci sono stati molti incontri con i vertici di Rai e Rai Com per trovare una soluzione su una convenzione che risultava deficitaria rispetto alle esigenze del territorio"."Questa mozione riprende alcuni passaggi sui quali ci stiamo battendo già dall'inizio della scorsa legislatura. Va detto - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - che attualmente un comitato di indirizzo e controllo è previsto all'interno della convenzione ma purtroppo questo organismo non può visionare i dati di ascolto e i costi di gestione"."Questo è il nocciolo della questione - ha sottolineato Roberti -. La trasparenza è necessaria per capire come vengono utilizzate le risorse dal servizio pubblico su fondi che sono destinati e vincolati alla promozione delle lingue minoritarie, in particolare lo sloveno e il friulano"."Inoltre è evidente che questo documento presenti delle discrasie tanto che a ottobre, nell'ultimo incontro con i vertici Rai, abbiamo proposto d'inserire all'interno della nuova convenzione un aumento delle ore di programmazione in friulano grazie alla fornitura di prodotti televisivi forniti direttamente da Arlef, braccio operativo dell'Amministrazione regionale"."Prodotti - ha concluso l'assessore - realizzati a costi contenuti che consentirebbero però di ampliare in modo determinante l'offerta televisiva in lingua friulana".