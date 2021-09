Link: Regione, serve informazione autorevole contro fake news

Trieste, 3 set - Il significato e l'importanza di questo premio si fondano sulla necessità, soprattutto in questo particolare momento storico, di poter contare su un'informazione credibile e quindi capace di entrare con autorevolezza anche nel mondo dei social per smontare le troppe fake news che inquinano la circolazione di notizie.Questo il concetto espresso a Trieste dall'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia a margine della consegna del premio 'Testimoni della storia' al direttore del quotidiano la Repubblica, Maurizio Molinari, all'interno del programma dell'8. edizione di Link, il Festival di giornalismo.Altrettanto importante, come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, è garantire nell'ambito del confronto democratico delle idee un'informazione equilibrata e non schierata a favore di una parte politica, perché proprio l'imparzialità rappresenta uno di quegli elementi che vanno a determinare il livello di credibilità di chi fa giornalismo. ARC/GG/ep