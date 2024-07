Logistica: Amirante, 2,1 mln per acquisto nuova area Interporto Pn

L'annuncio dell'assessore alla presentazione dell'Italian Baja. "L'evento sportivo è vetrina internazionale per la regione". Pordenone, 5 lug - "L'Italian Baja rappresenta una grande occasione per la Regione Friuli Venezia Giulia di far conoscere a livello internazionale un pezzo fondamentale del proprio territorio, quello dei Magredi pordenonesi e di tutto il territorio circostante con le sue caratteristiche di pregio e con le sue grandi bellezze naturalistiche. Una vetrina di rilevante importanza che si traduce anche in un importante indotto per il territorio generato dalle centinaia di persone che nei giorni della manifestazione sportiva arrivano da tutto il mondo. E' per questo che la Regione la sostiene e ritiene che abbia le caratteristiche per rientrare tra i grandi eventi sportivi che rappresentano una grande leva di promozione del territorio". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, partecipando alla presentazione della XXXI edizione dell'Italian Baja, la manifestazione sportiva rallistica che si corre nel territorio della provincia di Pordenone, alla quale da oltre tre decenni partecipano i maggiori protagonisti internazionale del Rally. L'Italian Baja è stato presentato nella sede dell'interporto di Pordenone che nei giorni delle gare si trasforma in una sorta di "quartier generale" della manifestazione. Nell'occasione l'assessore Amirante ha annunciato un importante investimento che sarà proposto nei prossimi giorni nell'ambito della discussione sulla manovra di assestamento del bilancio regionale. "Per il quarto anno - precisa Amirante - l'interporto di Pordenone è la base di partenza e di arrivo, oltre che di gestione dell'intera macchina organizzativa dell'evento. Il polo logistico pordenonese - sottolinea l'assessore alle Infrastrutture - è uno dei quattro poli logistici strategici della regione per lo scambio dei trasporti gomma-ferro sui quali stiamo continuano a investire in maniera importante. In particolare - annuncia l'esponente della Giunta regionale - con l'assestamento del bilancio regionale previsto per la prossima settimana è stato proposto un investimento di 2,1 milioni per l'acquisizione di un'area strategica per fare fronte al previsto aumento del traffico delle merci, seppure in questa congiuntura momentanea dovuta alle incertezze geopoliche del Canale di Suez, richiede un incremento della necessità di spazi per il deposito delle merci". "Si tratta - ha spiegato l'assessore - di un sostegno che servirà a Interporto per l'acquisizione di un'area strategica che sarà infrastrutturata e che rappresenta un elemento di congiunzione tra una zona produttiva di interesse regionale e lo stesso Interporto, cioè esattamente quello che prevede la strategia dei piani regionali sulla viabilità e sullo spostamento delle merci su gomma, su ferro e via mare". ARC/LIS/al