Logistica: Amirante, a Ts convegno trasporto ferroviario e multimodale

Iniziativa in programma lunedì 8 luglio nella sede della Direzione centrale FinanzeTrieste, 3 lug - Lunedì 8 luglio alle 9.30 nell'auditorium del palazzo della Direzione centrale Finanze e patrimonio in corso Cavour si terrà il convegno dal titolo "Aiuti di Stato per il trasporto ferroviario e multimodale: si cambia pagina" organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, al quale interverrà l'assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante.L'iniziativa è legata alla proposta della Commissione europea di nuove regole sugli aiuti di Stato per il trasporti ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale sostenibile. La proposta di nuove regole, pubblicata il 18 giugno 2024, sarà introdotta da Olga Simeon, attaché sugli Aiuti di Stato della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. L'evento sarà moderato da Alexio Picco, consulente della Commissione Ue-Dg Move per lo spazio marittimo europeo."Scopo dell'incontro - spiega l'assessore Amirante - sarà quello di creare un momento di ascolto e confronto per i rappresentanti del settore logistico regionale e gli operatori dei comparti del trasporto ferroviario, intermodale e della logistica, che potranno fornire il proprio contributo alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea, la quale si concluderà il 20 settembre".Per partecipare al convegno ci si può iscrivere cliccando il seguente link: https://tinyurl.com/32cjfs3L'incontro verrà trasmesso anche in streaming ARC/AL/ma