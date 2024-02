Logistica: Amirante, positivo impegno Amazon in transizione ecologica

Fiume Veneto, 5 feb - "Anche la Regione ha interesse ad accompagnare la transizione ecologica del settore della logistica, un processo già in atto che vede Amazon tra i principali acquirenti di energie rinnovabili al mondo e investitori nella mobilità sostenibile. L'impegno di un operatore di questo calibro può rappresentare uno stimolo per l'innovazione anche per le reti gestite dalla Regione". È quanto ha riferito l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante al termine della visita di ieri pomeriggio allo stabilimento Amazon di Fiume Veneto (che l'azienda chiama "deposito di smistamento Amazon DFV1"). Inaugurato nel 2019, è il primo dei due centri logistici del Friuli Venezia Giulia (il secondo, a Udine, è stato inaugurato nel 2022), conta una superficie di circa 4.700 metri quadrati e oltre duecento addetti tra magazzinieri e corrieri. "La visita di ieri è stata molto interessante per comprendere anche le dinamiche con cui questa multinazionale si colloca nel sistema logistico regionale - ha spiegato Amirante -, dove viene svolta esclusivamente attività di smistamento della merce. Interessante soprattutto è la condivisione di una visione per il futuro che comprenda gli obiettivi comunitari della transizione energetica a favore di una mobilità sempre più sostenibile per la nostra rete viaria". Ringraziando l'assessore per l'incontro di ieri il responsabile del deposito di Fiume Veneto, Paolo Belli, ha evidenziato come questo rappresenti un'ulteriore prova delle relazioni positive instaurate con la comunità locale e la Regione Friuli Venezia Giulia. Il deposito di smistamento di Fiume Veneto ha rappresentato la prima apertura da parte di Amazon nella regione e dal 2019 ad oggi ha consentito di creare oltre 260 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, tra operatori di magazzino assunti direttamente da Amazon e autisti delle aziende fornitrici di servizi di consegna. ARC/SSA/ma